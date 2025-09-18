Tribunal priva de libertad a cuatro sujetos por trasladar los 3.600 kilos de cocaína

Un tribunal del estado Falcón privó de libertad a Joel Rodríguez Ramos, Jesús Antonio Quilarque Carreño, Jhonny José Salazar Gutiérrez y Carlos Alberto Bravo Lemus, señalados por trasladar en una lancha los 3.692 kilos de cocaína en costas del mar Caribe, tal como lo anunció el Gobierno días atrás.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio a conocer la información sobre la medida tribunalicia contra los mencionados sujetos, a quienes el Ejecutivo venezolano acusa de ser agentes de la DEA.

Destacó Saab que estos individuos fueron imputados por el Ministerio Público de la entidad falconiana, por tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Precisó el alto funcionario que a estas personas les incautaron 100 sacos contentivos de la referida cantidad de droga, envuelta en panelas.

Agregó que estos ciudadanos llevaban la sustancia ilícita a bordo de una lancha rápida tipo Go Fast, en los alrededores de la costa caribeña, a ocho millas del municipio Zamora (cuya capital es Puerto Cumarebo), en el estado Falcón.

Sobre esta droga, la administración del presidente Nicolás Maduro ha asegurado que pretendía ser una "operación de falsa bandera de la DEA" para implicar a Venezuela, sin embargo, según el Gobierno, al comisar la droga se logró desmontar dicha operación.

