Gobierno implica a agente de la DEA como operador de los 3.600 kilos de cocaína

El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que el operador de los 3.692 kilos de cocaína incautados por las autoridades en el estado Falcón es un "agente de la DEA".

Durante declaraciones ofrecidas a través de Venezolana de Televisión, Cabello identificó al supuesto agente de la DEA como Levy Enrique López, a quien vinculó con un presunto líder de una estructura del narcotráfico, Jercio Parra Machado.

También identificó a los implicados en el tráfico de la mencionada droga, a bordo de una lancha, como Joeluis Jose Rodriguez Ramos, Jesus Antonio Quilarque Carreño, Jhonny Jose Salazar Gutierres y Carlos Alberto Bravo Lemus.

Destacó que Bravo Lemus estuvo detenido durante siete años por tráfico de drogas en Puerto Rico.

Señaló que durante 20 horas la comisión militar esperó que transitara la lancha con la droga, y al momento de percatarse de la presencia de la embarcación, la comisión liderada por una capitana de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) inició la persecución.

A través de un megáfono, la oficial les dio la voz de alto, que no acataron. No obstante, al ser advertidos de que estaban rodeados, optaron por rendirse, dijo Cabello.

Le pareció extraño que estas personas tenían listas las cédulas para entregarlas al momento de la detención. Además no estaban armados.

Afirmó que esta iba a ser una "operación de falsa bandera de la DEA" para acusar a Venezuela, según lo declarado por los detenidos.

Aseveró que los militares no dispararon contra la embarcación que cargaba la droga, una lancha con cuatro motores de 300 caballos de fuerza cada uno. "No tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte a nadie", puntualizó.

