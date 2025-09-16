En Falcón incautaron la lancha con 3.600 kilos de cocaína: Gobierno difunde fotos de la droga

La lancha con 3.692 kilos de cocaína incautada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) fue visualizada en el estado Falcón, en el sector Sabana Alta, en pleno mar Caribe. La información la dio a conocer el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

El jefe militar detalló que la acción la ejecutaron funcionarios adscritos a la Región de Defensa Integral (Redi) N°1 Occidental, que detectaron la embarcación con el alijo ilícito a ocho millas náuticas al norte del sector Sabana Alta.

Una unidad de respuesta rápida mixta —integrada por efectivos del Comando de Vigilancia Costera N°13 y del Grupo de Operaciones Estratégicas del Ministerio de Interior, Justicia y Paz— interceptó una lancha rápida con cuatro motores fuera de borda de 300 caballos de fuerza, agregó Hernández Lárez.

En la embarcación se encontraban cuatro ciudadanos venezolanos, quienes fueron detenidos. Además de la droga, los funcionarios incautaron un teléfono satelital, un GPS, dos teléfonos móviles, dos radios y 28 contenedores que almacenaban 5.600 litros de combustible, precisó el comandante del Ceofanb.

Este procedimiento demuestra el compromiso de la Fanb en la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la soberanía nacional”, destacó, además de acompañar la información con varias gráficas del procedimiento.

Los detenidos y las evidencias quedaron a la orden de la Fiscalía 21ª del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

