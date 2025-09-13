Rodrigo Rivera Morales | Transición con militares

Muy pronto estarán fuera de juego Maduro, Diosdado, Reverol y los hermanos Rodríguez. Era de esperar que algo iba a obtener Trump con esa inmensa y costosa movilización armada en el Caribe. No era un juego ni demostración de fuerza. Días antes, sin ninguna pérdida, incursionó en Irán, con precisión milimétrica destruyo centro oculto nuclear. Ni siquiera rechistaron algunos aliados, entre ellos, Putin. De manera que no es demostración de fuerza y poderío de USA ante Venezuela, cuya capacidad armada es muchísimo menor que la iraní. Trump debía mostrar en su país la justificación de ese gasto. Evidentemente, tenía que tener un logro que fuese representativo mundialmente.

Su estrategia iba dirigida a una gran alianza internacional, especialmente regional, para aislar al narco gobierno dirigido por la pandilla cívico-militar, atemorizar y disuadir al componente militar venezolano, sin experiencia en guerra ni con capacidad tecnológica militar para defenderse del poderío gringo. Efectivamente, muchos militares, conscientes de su debilidad ante tan potente y no estar dispuestos a inmolarse por Maduro y secuaces, iniciaron sus contactos internos para salvarse a si y a las FF.AA. Obviamente, entre ellos hay muchas relaciones amistosas y su objetivo es salvarse todos.

Esta situación la conocen el G2 cubano y allegados de Maduro. Saben que la procesión va por adentro. No tiene seguridad quien lidera, pues, han aprendido como funciona la represión y las traiciones y han resguardado su secreto. Debido a esto sale el ridículamente Maduro y Diosdado a llamar a la lucha armada. Para salvarse, inescrupulosamente acuden al pueblo, a quien han sometido a la miseria, a sueldos y pensiones de hambre. Ese llamado a la lucha armada es un reconocimiento de su incapacidad para repeler un ataque con alta tecnología, además, de conocer la fractura fuerte de las FF.AA. Eso supone que deben pasar a la clandestinidad, lo que evidenciaría la pérdida del poder. Maduro y secuaces creyeron que perpetuarse en el poder era simplemente con represión y atemorizar al pueblo, no contaron que no podían hacer un desafío internacional en aliándose con mafias internacionales y terroristas. Ahora, con la cara bien lavada mostrando su caradurismo y cinismo, llaman al pueblo, a quien robaron su voluntad manifestada en las elecciones del 28 de julio 2024 y que han atropellado en estos años de dictadura. El pueblo no hará nada por estos bandidos, quieren salgan y paguen sus crímenes. Sus horas está contadas.

Vaya cinismo de Maduro y Diosdado llamar a la lucha armada cuando en estos años han mantenido el poder a la fuerza de las armas. No solo con el poder de las armas en manos de las FF. AA. y policías, sino no contentos con eso, armaron a colectivos. No es de imaginar a Diosdado, quien tiene fama de cobarde, en la clandestinidad dirigiendo operaciones. Da risa.

Las conversaciones adelantadas con el grupo militar están casi listas. Ellos quieren que la transición se haga con ellos, ellos desmantelarían el poder de los civiles, especialmente, aniquilarían a los grupos irregulares extranjeros (guerrilla colombiana, controlarían a los colectivos y desarmaría, se comprometerían a un control estricto contra la droga, entregar algunos capos, acuerdo con USA antidroga, y a realizar en lapso no mayor de 3 años elecciones libres, mientras aceptarían un programa de respeto a los derechos humanos y libertades políticas.

Comprensiblemente, en la oposición hay resistencias. MCM exige el respeto de la soberanía popular y se juramente EGU, y que este dirija un período de transición para elecciones prontas y pueda existir el poder legislativo y judicial. Pues, la propuesta militar prescinde de lo legislativo y gobernar por decreto ley, queda un vacío sobre el poder judicial. Se ha propuesto que se reconozca al poder judicial nombrado por la asamblea nación al de 2015, cuestión que muchos no aceptan por considerar que algunos no han tenido comportamiento ético. Por eso, se ha propuesto que se instale EGU, convoque de inmediato a elecciones legislativos nacionales y regionales, gobernaciones y alcaldías. Con el COVID duró paralizado 3 meses la justicia y no sucedió nada, en una emergencia es válido, solo funcionaría la justicia de instancias, posterior se haría la reorganización nacional.

Las víctimas de la violación de derechos humanos han exigido el castigo para los culpables. Sobre esto los militares en el acuerdo han dicho que entregaran a los ejecutores militares y civiles, sobre los de alto rango alegan que no fueron sus órdenes y que los ejecutores se excedieron. Las víctimas exigen que no se transija sobre procedimiento penal en la CPI, que esta decida.

Lo cierto es que Maduro y Diosdado tienen las horas contadas. Los cubanos no se van a meter en su defensa. El alto mando cubano ha negociado con Trump y poco van a permitir ingresos de capitales gringos y abrirán las fronteras para el turismo y salida de nacionales. Los vientos que soplan avisan que se acabó la farsa socialista de Maduro y secuaces. El pueblo en espera de la gran celebración. ¡Hasta el final!