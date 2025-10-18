Rodrigo Rivera Morales | Nerviosillos y desmoralizados

La pataleta de Diosdado al enterarse de las negociaciones encausadas por los hermanos Rodríguez, fue “de película” como diría el musiu Lacavalerie. Llamó a su primo general Alexis Rodríguez Cabello, jefe del SEBIN, increpándole si sabía de la traición que tramaban los hermanos Rodríguez. El negó conocer esas acciones. Ambos decidieron ir de inmediato acudir donde Maduro y Padrino. Diosdado llegó iracundo, el general Javier Marcano Tábata, jefe de casa militar de DGCIM, trató declamarlo. Ante Maduro la bronca contra los Rodríguez fue fuerte. Maduro afirmó que era una estrategia para ganar tiempo y ponderar hasta donde estaban dispuestos a llegar los gringos. Padrino asintió. No obstante, Diosdado, dijo “nos salvamos todos o nos hundimos todos”.

Maduro le respondió “nosotros somos solidarios y fieles, traidores nunca”. Diosdado ripostó “Mira entre nosotros no nos caigamos a mentira, sabemos lo que hemos hecho y quien nos hemos cargado”. Obviamente, entre cómplices saben los crímenes y traiciones que han realizado. Qué de cosa contaría Baduel si estuviese vivo. Las muchas cosas que cuenta Rodríguez Torres en su exilio en Madrid. Entre ellas, la propuesta de Diosdado de sacar a Maduro y que Rodríguez Torres presidiera el gobierno, Diosdado fuese el presidente de la asamblea Nacional y presidente del TSJ al general Juan Carlos Hidalgo Pandares. Ellos saben mucho de felonías.

Lo cierto es que todos estos movimientos en procura de negociar de civiles y militares ha trascendido a los cuadros medios. Muchos de ellos en acatamiento de órdenes superiores han violado la ley. Algunos han sido torturadores, otros instrumentos de la represión, muchos facilitadores del tráfico de drogas, comercio ilícito del oro y lavado de dinero. Un mayor comentó que en varias oportunidades llevó maletas precintadas repletas de dólares a bancos, para préstamos over night (Se llaman depósitos overnight porque se realizan en la noche, y se reciben de vuelta al día siguiente junto a los intereses que generaron. Lo normal es que se realicen después del cierre de las operaciones bancarias, y que se obtengan los fondos antes del inicio de las operaciones del día siguiente.). Como era lavado no recibían intereses sino dinero nacional. También recogió maletas de los bancos. Le daban dos mil dólares de regalo para repartir con los escoltas. Estos cuados militares medios sospechan que un arreglo de la cúpula con los norteamericanos significaría la entrega de muchos de ellos que fueron ejecutores de esos delitos, dice que tenían que hacerlo, sino podían terminar presos acusados de cualquier cosa. No hay duda que la traición no es ajena entre bandidos.

Después de esta refriega interna, Maduro convocó a una reunión de la cúpula. Padrino y Jorge Rodríguez anunciaron que tenían información privilegiada de USA. Que, en un informe de la CIA, Pentágono y equipo de situaciones, recomendaban que no atacase a Venezuela porque era un riesgo enorme. Algunos de los militares no creyeron ese informe y argumentaron que eso era contrainformación gringa. Maduro y Jorge aseguraron que era fuente confiable. Finalmente, acordaron no bajar los brazos. Que para elevar la moral de las tropas y de las milicias emprenderían una intensa campaña enseñando ese informe, además. pregonar que el invasor gringo tenía miedo al pueblo venezolano, y Trump no quería asumir un costo político elevado de una derrota.

Dos de los generales asistentes comentaron no se debía ser tan ingenuo como para pensar que podrían enfrentar a un sistema norteamericano sofisticado y sumamente poderoso, que otros más grandes no se atrevían a desafiarlo. Están convencidos que cada quien quiere salvar su pellejo. Saben, que igual que ellos, han tenido contactos. Están al tanto que para lograr algo deben entregar a personas. Los cuadros medios militares, y policiales saben que ellos pueden ser sacrificados en una negociación, y la cúpula les echará el muerto encima. Hay nerviosismo e intranquilidad en la cúpula y los cercanos. Están conscientes que a la hora de las chiquiticas habrá debilidades y traiciones.

Los asesores de Diosdado le han dicho que esto se cae, que debe salvarse junto con ellos. Han planteado a rajatabla que se ha colado que los gringos lo quieren a él y no darán su brazo a torcer. Diosdado autorizó que se conversase con el gobierno de Turquía, también con el gobierno de Guinea ecuatorial. No se siente seguro en Cuba ni en Nicaragua. Justamente, ayer salieron a Turquía los emisarios, la razón fundamental es que tiene intereses allá y, mediante asilo, por calificación política, no podría ser extraditado.

Los crímenes cometidos por la pandilla cívico-militar en estos 25 años son múltiples, muchos de ellos claman una justicia real, pues han asesinado, han realizado torturas salvajes, tratos infames contra mujeres, tratos crueles con presos y familiares, persecución permanente y represión de alta violencia contra periodistas, estudiantes, sindicalistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos. Han sometido a la población al hambre, a la miseria. No hay duda de su mente criminal. Tengan por seguro que la liebre está a punto de saltar. Por eso están muy nerviosillos.