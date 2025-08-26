Rodrigo Rivera Morales | Caída libre de la kakistocracia madurista

Empleamos este término de la física para simbolizar el derrumbe inevitable del gobierno de los peores (kakistocracia). La caída libre es el movimiento de un objeto sometido únicamente a la fuerza de gravedad, donde la resistencia del aire es despreciable. La pandilla gobernante ha contado para sustentarse las armas en manos de los perores militares de la historia venezolana, del narcotráfico y los colectivos mercenarios. Ya hace rato perdió el apoyo popular, las elecciones lo muestran con claridad. Tienen un total vacío de respaldo del pueblo venezolano. Volviendo a los principios de la física sabemos que en un vacío, todos los objetos, sin importar su masa o forma, caen con la misma aceleración constante. Esto es no solo caerá Maduro, sino sus compinches, todo el andamiaje creado para su perpetuación en el poder será derribado.

Los indicadores de esta caída son múltiples y convergentes. Por un lado, la inmensa crisis socio-económica que bate al país. Son miles de pequeñas y medianas empresas cerradas, las grandes produciendo mínimamente para no cerrar. Desempleo, salarios de hambre y muerte, crisis en el servicio de salud, la educación en los niveles más bajos, lo que define a un Estado fallido. Esta crisis se manifiesta En el repudio popular a Maduro y sus candidatos, incluso a sus colaboradores como Capriles y combo.

En segundo lugar, está el desconocimiento internacional de Maduro, en Europa y la gran mayoría de los países de América. A esto hay que sumarle que muchos de los países consideran a Maduro y su régimen como vinculados a las mafias internacionales de la droga, en la región, además, como factor de riesgo u estabilidad política por su financiamiento al terrorismo y su alianza con Irán. Atrapar a Maduro y entregarlo a la justicia internacional representa un atractivo premio:50 millones de dólares que sumados con lo ofertado por Diosdado y otros es una fortuna. Esto abre tentaciones, no solo a mercenarios, sino también en su el entorno de la pandilla.

En tercer lugar, el despliegue militar de Estados Unidos con armas sofisticadas y personal muy preparado, no hay duda que USA es una superpotencia militar. Los militares nuestros tienen años que no se enfrentan a grupos armados (1960-1970). Los pocos enfrentamientos han sido contra un pueblo desarmado. Los militares de la cúpula llenos de hojalata, además, de los premios por ases, disciplina y presentación, han obtenido condecoraciones por sus cobardes actuaciones contra el pueblo venezolano y estirar la alfombra roja para que transite la pandilla gobernante. Sabemos que hay militares decentes, demostrado con la votación contra Maduro. Hay militares que no participan en la delincuencia promovida por el cártel de los soles, ni colaboran en el saqueo del erario público, ni tampoco matraquean al pueblo. Algunos militares activos me han comentado que es ridículo crear milicias con gente hambrienta y mayor, consideran una burla a a la razón y al pueblo, pues, saben que la inmensa mayoría acude por la paga y el CLAP, además, que esos mismos votaron contra Maduro, lo que significa que en guerra ne podrá contra con ellos.

Las condiciones están dadas. La oposición decente y depurada de alacranes y colaboradores, se halla fuertemente unidad en empujar a la pandilla para su caída definitiva. Por más, que salgan voces infames a apoyar a Maduro y cantar lo que le dicen como hizo hace días Capriles, no tendrán eco porque la decisión es salir de la pandilla criminal y restablecer un Estado constitución al de Derecho. La unidad debe mantenerse a toda costa. No se deben oír voces agoreras, muchas de ellas pagadas por la pandilla madurista y otras por envidia e intereses personalistas.

MCM y EGU sabe que en estos momentos mucha gente que olfatea la caída libre del oprobioso régimen se les acerca y quieren estar allí, para ver que obtienen en el próximo gobierno. Ellos tienen claro que deben espulgar detalladamente los antecedentes de esos personajes. No basta con proclamar el rechazo a la dictadura y el apoyo a MCM, debe mostrar y mantener su pulcritud y moralidad ante la cosa pública. La reconstrucción nacional pasa por una auténtica moralización política y de manejo del Estado en todos sus niveles. En la función pública deben ser desechados los intereses personales y siempre encaminada al interés general. Falta poco, tenemos fe de comer hallacas en libertad y sin temor a las arbitrariedades. Unidos ¡Hasta el final!