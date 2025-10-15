Ángel Montiel | El legado inmortal de Lino Montiel Moreno

El centenario del doctor Lino Eugenio Montiel Moreno se erige como la ocasión perfecta para reflexionar sobre una vida marcada por la audacia vocacional y la excelencia intelectual.

Su figura, la de un respetado abogado penalista, Doctor en Derecho, el máximo grado académico y profesor de la Universidad del Zulia, es definida por un contraste tan singular como inspirador, su paso de seminarista a maestro del Derecho.

La clave para entender la profesionalidad del Dr. Montiel Moreno reside en sus años de formación en la Universidad Javeriana de Bogotá. Estudiar para sacerdote jesuita no es una elección casual, es un camino que exige rigor ético y una disciplina intelectual excepcional. El haber llegado a los últimos años de ordenación, su discernimiento fue profundo.

Lino Montiel tomó la decisión trascendental de dejar el sacerdocio para convertirse en abogado. Esto no fue una renuncia a la ética, sino una reorientación de su misión. La profunda convicción de la moral, la culpa y la redención que adquirió en el seminario se transformó en la base filosófica de su carrera, proporcionándole una estructura argumentativa inigualables.

Su excelencia profesional no fue solo académica. La prueba de fuego de su habilidad se dio en la práctica al integrarse al distinguido bufete del doctor Morris Sierralta en Caracas.

Trabajó en un entorno legal de tal prestigio que no solo pulió sus conocimientos, sino que lo consagró como un maestro del litigio.

El dominio del arte de litigar requiere de una mente ágil, capacidad de improvisación y una retórica persuasiva, cualidades que el doctor Montiel Moreno supo aplicar con maestría.

Su experiencia en el seminario le brindó la lógica jesuita para estructurar defensas impecables, mientras que la pasión por el Derecho le permitió ejecutar estrategias brillantes en los tribunales. En está fase de su vida demostró que su humanismo y su ética no eran solo teorías. Fueron herramientas poderosas para la defensa de la justicia en el más alto nivel.

Cómo profesor universitario su prestigio lo hizo fuerte. Montiel Moreno inculcó a sus estudiantes que el Derecho es en esencia, una disciplina humanista. Les invitó a ir más allá de las leyes, a entender las intencionalidades y a buscar la justicia con la conciencia social que la formación en la familia y su práctica en el litigio le habían dado.

El compromiso con la sociedad trascendió las aulas y los tribunales, manifestándose también como dirigente ganadero. En este rol gremial destaca su visión integral, donde la ética y el servicio se aplicaban tanto a la defensa legal como al desarrollo productivo y comunitario, demostró que su capacidad de liderazgo se extendía a importantes sectores económicos y sociales.

El lamentable accidente que nos privó de su presencia física subraya la fragilidad de la vida, pero no la de su recuerdo.

Al conmemorar el centenario del Dr. Lino Montiel celebramos una vida que demostró que el verdadero servicio a la sociedad se encuentra en la conciencia y en el coraje.

La memoria y la historia de Lino Eugenio Montiel Moreno permanece no solo en los códigos que defendió, sino en la ética y el humanismo que sembró en cada aula y en cada tribunal.