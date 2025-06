Ángel Monagas | Caiga Quien Caiga ¿Hay salida? ¿Es este el final de la crisis?

Mensaje: Querido pueblo venezolano:

En medio de la incertidumbre, del dolor acumulado y de los años marcados por la escasez, el éxodo masivo, la represión y la esperanza rota una y otra vez, es legítimo que se pregunten si hay una salida, si este es el final de la crisis, o si estamos simplemente atrapados en un ciclo sin fin.

¿Hay salida?

Sí, hay salida, pero no será mágica ni inmediata. La historia de los pueblos demuestra que incluso las crisis más profundas tienen fin, aunque el camino esté lleno de obstáculos.

La salida no vendrá únicamente de afuera, ni será concedida por quienes ostentan el poder, sino que surgirá desde adentro, desde la organización cívica, desde la reconstrucción del tejido social, desde el esfuerzo de cada ciudadano por resistir sin resignarse.

La presión internacional puede ayudar, las negociaciones pueden abrir espacios, pero sin una ciudadanía activa, informada y dispuesta a defender sus derechos, estos factores pierden fuerza.

La salida exige unidad, pero no una unidad vacía, sino una basada en principios democráticos, en objetivos claros y en la voluntad de romper con el miedo.

¿Es este el final de la crisis?

No aún. Aunque se han abierto algunas compuertas en el discurso político, y aunque hay señales de negociación y de apertura controlada, la estructura del poder que ha causado esta crisis sigue intacta.

No estamos en el final, pero sí podemos estar en una etapa distinta: una transición incierta, donde los actores del poder buscan reinventarse o negociar condiciones para mantenerse.

Pero también es una etapa donde la sociedad puede acumular fuerzas, reconstruir liderazgos y preparar el terreno para el cambio.

Es un momento de definiciones. Si no hay una acción consciente, organizada y sostenida, la crisis puede mutar, pero no terminar. Puede cambiar de forma sin cambiar de fondo.

¿Qué sigue?

Venezuela necesita algo más que un cambio de gobierno. Necesita reconstrucción institucional, justicia transicional, inversión social, reconciliación nacional y un modelo económico viable. Todo eso no se logra en semanas ni con promesas vacías.

Pero sí se puede empezar desde hoy: formando liderazgos éticos, protegiendo la verdad, exigiendo elecciones libres y recuperando la confianza en el poder del voto, de la palabra y del trabajo colectivo.

Un llamado a la esperanza realista

La esperanza no es ingenuidad. Es una decisión. Es mirar de frente la oscuridad sin dejarse consumir por ella. Venezuela ha demostrado una y otra vez su capacidad de resistir, de crear belleza en la adversidad, de levantarse una y otra vez. Esa misma fuerza es la que puede sostener la transición hacia un país más justo.

A quienes están dentro: no están solos.

A quienes están fuera: su exilio también es una lucha.

Y a todos: la salida existe, pero necesita de todos.

Venezuela no está condenada. Está esperando que su pueblo decida que ya basta.

Con respeto, fuerza y fe crítica.



Un mensaje desde la conciencia latinoamericana.

Respondiendo algunas preguntas:

¿Los que llamaron a no votar en Venezuela, los que llamaron a la abstención? ¿Cuál es su propuesta? ¿Si llega enero y Maduro sigue allí, con el agregado de que no hicieron nada para impedir que el chavismo se montara en Gobernadores, alcaldes, diputados, legisladores y concejales, la mayoría de los venezolanos qué dirán? ¿Qué le dirán a los que ordenaron quedarse en casa para que conserven la fe, para que tengan ganas de luchar? ¿Creerán en la causa de una salida a la crisis?

Este planteamiento es profundamente político, ético y estratégico.

¿Qué proponen los que llaman a la abstención en Venezuela?

Los promotores de la abstención, históricamente y en este ciclo electoral (25 de mayo y eventualmente 28 de julio de 2025), parten de una premisa central: en Venezuela no hay condiciones democráticas reales para competir electoralmente, por tanto, participar es "legitimar una dictadura".

Su propuesta no siempre está claramente articulada, pero puede resumirse en algunos de estos postulados:

Desconocimiento del sistema electoral y del Consejo Nacional Electoral (CNE). Llamado a una salida de fuerza , ya sea interna (rebelión popular) o externa (intervención internacional o presión diplomática extrema). Insistencia en la desobediencia civil , con la expectativa de que la abstención masiva deslegitime al régimen. Fé en un "colapso inevitable" del sistema chavista , donde no habría necesidad de intervenir electoralmente porque la implosión institucional ocurrirá sola.

¿Qué pasará si llega enero de 2026 y Maduro sigue allí, con el chavismo fortalecido?

Este escenario es probable si, como ocurrió en las elecciones regionales de mayo 2025, la mayoría opositora se abstuvo y dejó el terreno libre al chavismo. Las consecuencias serían graves:

Control total del chavismo sobre todas las instituciones locales y regionales , sin contrapeso político ni institucional.

Reforzamiento de la narrativa oficial , según la cual tienen “respaldo popular” al haber ganado sin competencia.

Desmoralización de las bases sociales opositoras , que verán cómo los llamados a “esperar” no condujeron a ninguna acción efectiva.

Pérdida de fe en la dirigencia abstencionista , que no ofreció una alternativa clara ni asume responsabilidades concretas.

Entonces, ¿qué dirán los abstencionistas? Posiblemente repitan lo mismo:

“Las elecciones eran una farsa, lo dijimos. El pueblo no votó. No es culpa nuestra.”

Pero esto evade un punto esencial: la política no se trata solo de tener razón, sino de actuar para transformar la realidad. Si no se participa, y tampoco se organiza una estrategia paralela de movilización real (no discursiva), el régimen simplemente gana por inercia.

¿Qué le dirán a los ciudadanos que confiaron en quedarse en casa?

Aquí está el dilema moral más profundo. A esos ciudadanos que fueron persuadidos de que no votar era una forma de protesta o una muestra de dignidad, ¿qué se les dice cuando no ocurrió ningún cambio? ¿Cuando, por el contrario, el chavismo se afianzó más?

¿Volverán a confiar en un llamado similar en el futuro? ¿Tendrán fuerzas para seguir luchando cuando ni siquiera se intentó competir en los espacios posibles?

¿Se puede seguir creyendo en la causa de una salida a la crisis?

La respuesta dependerá de lo que ocurra después. Pero si la oposición luce dividida, con una parte inmovilizada y otra anulada por la abstención, muchos venezolanos podrían llegar a una conclusión peligrosa: “Aquí no hay salida”.

Y eso sí sería la derrota definitiva: no la electoral, sino la derrota emocional y cívica de un pueblo que ya no cree que pueda hacer nada.

Conclusión

La abstención sin estrategia no es resistencia, es rendición silenciosa. Si quienes la promueven no ofrecen una alternativa concreta, viable, movilizadora, deben estar preparados para asumir el costo político y moral de haberle cedido todo el terreno al chavismo.

Venezuela necesita liderazgo valiente, sí, pero también inteligente. Uno que entienda que aunque el camino electoral está lleno de trampas, renunciar a él sin plan alterno solo prolonga la tragedia.

Una propuesta sin alternativa

Los promotores de la abstención se basan en una verdad: el sistema electoral venezolano no es transparente. Pero se olvidan de otra aún más cruda: la política no es un ejercicio de pureza, sino de eficacia. Denunciar irregularidades es legítimo, incluso necesario. Pero abandonar el terreno sin construir una estrategia paralela es una forma de claudicación. ¿Cuál fue, entonces, la propuesta? ¿Un paro nacional? ¿Un levantamiento cívico? ¿Un respaldo internacional coordinado? Nada de eso ocurrió. Solo el silencio de la inacción.

Un país sin contrapeso

Lo que se está configurando es un país sin opositores institucionales, sin líderes visibles en los poderes regionales, sin presencia en los espacios donde aún era posible resistir, denunciar, o al menos mantener viva la llama del cambio. Los ciudadanos que creyeron que quedarse en casa era una forma de protesta se despertaron el día siguiente con la misma realidad, solo que con menos herramientas para cambiarla.

Y cuando esa frustración se vuelva desesperanza, ¿qué se les dirá? ¿Que “hicieron lo correcto”? ¿Que “ya llegará el momento”? ¿Cuántas veces más se puede pedir fe sin obras?

¿Queda alguna causa en pie?

Sí, queda una causa, pero necesita realismo y compromiso. Creer en una salida a la crisis implica también asumir los costos de participar en condiciones injustas, organizarse, enfrentar al régimen con todas las limitaciones, pero no regalarle el terreno. Porque cuando se deja de luchar en lo posible, se entierra lo imposible.

La abstención sin estrategia es rendición pasiva. La oposición necesita algo más que razón moral: necesita plan, valentía y acción. Si no, serán ellos los responsables de que millones de venezolanos dejen de creer, no en ellos, sino en el futuro.

LOS MISMOS QUE TE CONVENCIERON de no votar, ahora te dicen que van a capturar a Diosdado, Maduro, que está fracturada las FAN según algunos expertos y expertas que tienen años que no “pegan una”. Es decir, el planteamiento es:

¿Por qué vas a votar si ese gobierno va a caer? Lo cual parece lógico.

Entonces uno se pregunta y ¿Por qué hacen campaña para liberar presos, si saben que ese gobierno va a caer y todos saldrán en libertad? Además de que el régimen no les presta atención.

RIESGO: Venezolanos detenidos en Perú podrían ser enviados a la inhumana cárcel de El Salvador plantea un representante xenofobico del mencionado país.

¿QUÉ PASARÍA SI AL MENOS la mitad de los venezolanos en el exterior votarán?

Planteamiento para el que decidió NO VOTAR: Usted no ejerció ese derecho porque válidamente el CNE no garantiza pulcritud. Ahora bien, las escuelas y la educación en general son un desastre en Venezuela, igual la estructura hospitalaria y usted ¿Ya renunció a no tener educación y a no tener salud?.

MADURO el que lo compre por “bruto” pierde el dinero. No es culto pero estupido nada que ver. De hecho, sus historias de golpes y eventos que “aborta” se basan en las “fantasías animadas de ayer y hoy” de los que aseguran un final “muy pronto” (aunque tienen más de 15 años asegurándolo).

CAPRILES y Primero Justicia, Fuerza Vecinal en la zona central definitivamente perdieron toda su capacidad. Los números asombran aunque no sorprenden.

ADELANTAR ELECCIONES En columna pasada señalé la fecha de agosto 2025 como tentativo de elecciones y estuve distante por 3 días de lo anunciado. Era lógico pues el chavismo, ya no son los ignorantes “pitoquitos” políticos de 1992. Se rodearon de zorros copeyanos, adecos, masistas, etc y aprendieron el oficio. Saben que como aconseja Sun Tzu en el Arte de la Guerra, y la política es lo mismo por otros medios, deben Evitar el reagrupamiento y seguir atacando o mantener la presión sobre el enemigo después de una victoria inicial, antes de que pueda reorganizar sus fuerzas y recuperar su fortaleza.

Fuentes en Caracas insisten en que la fecha definitiva será el 22 de agosto, en aras del tiempo y la fuerte agenda que hay. Apenas se consultara a la base en el próximo fin de semana y en búsqueda de la unidad perfecta con todo el polo, sería cuesta arriba la fecha del 27 de Julio.

COINCIDENCIA SINIESTRA: El 28 de Julio 2025 se cumple un año de la mayor burla electoral de la historia en Venezuela y nada mejor para celebrarlo, según los chavistas, es ganar con votos reales, aunque no significativos (apenas el 9%).

UN NUEVO SENTIMIENTO pudiera nacer en los electores venezolanos: Le regalaron más poder al chavismo sin hacer nada, al no votar, eligieron al PSUV. La gente empieza a reflexionar sobre el peligro que representa terminar entregando todo al chavismo, fundamentalmente sin hacer nada y en espera de una presunta e imaginaria desaparición de Maduro.

REGIONES

EN CARACAS una sorpresa me dan: Toda la oposición que participó en las recientes elecciones saldrá unida.

Como candidatos a Alcaldes suenan: Juan Carlos Alvarado (COPEI) y Negal Morales por AD. Como primero en la lista de Concejales aspira el popular Goyo Caribay.

Si no hay acuerdo, podría manejarse y proponer el nombre de Claudio Fermín.

ZULIA

El complot contra Manuel Rosales funcionó. Él lo sabía. Muchos lo advertimos pero no se hizo lo que se debía para reducir el daño. Inevitable pues fue una ola nacional. Si se pudo hacer algo para mostrar que las heridas no fueron el resultado de un desgaste sino de la acción criminal de un grupo.

Las mesas quedaron solas, sin representación. No hubo en la militancia y dirigencia de UN NUEVO TIEMPO la mística necesaria.

Aunque se molesten siempre indicamos que Rosales debía cambiar parte de su equipo político y de gobierno que llegó al nivel máximo de la curva de Peter.

Los candidatos a diputados carecían de las mejores condiciones para despertar entusiasmo aunque los del chavismo eran peor, estos tenían la ventaja de contar con el CNE y un gobierno omnipotente y la unidad, cosa que en la oposición no existe, no se vislumbra que exista.

EL MENOSPRECIO a las nuevas tecnologías de la información y la opinión, quizá fue lo peor. El Nuevo Tiempo se quedó en los 60, 70 y 80. La publicidad en radio, tv y prensa escrita es inútil si no va acompañada de inteligencia en redes.

Hasta la guerra sucia hay que saberla hacer y en eso, su asesor principal está completamente miccionando extra recipe (miando fuera de pote), no así María Corina y sus aliados.

Para bien, para mal, la gente ve, se informa y opina en las redes.

Un muchacho no puede hacer el trabajo de un hombre.

Estructuralmente María Corina Machado no tiene nada. VENTE y el sector de Primero Justicia, Causa R y otros que ni el nombre recuerdo, son entelequias, no existen, sin embargo tener más de 200 mil bots día y noche en todas las redes, más unos cinco influencers, periodistas miameros fundamentalmente, otra colombiana y otra en Panamá, que no han pegado una en muchos años causan el efecto contrario, pues la memoria del venezolano es frágil y los creadores de esas HISTORIAS SIN FIN, carecen del honor, la ética para reconocer su inexactitud por decir lo menos.

Mentidores compulsivos, mitómanos, que al día siguiente se sientan en sus programas a inventar otro cuento sin excusar por lo que dijeron que iba a pasar y no sucedió, pues es un trabajo, un oficio y formar parte de la nómina de una empresa petrolera interesada en el Esequibo pesa más que cualquier cosa. No es una crítica aunque lo parezca. Es una explicación.

LO PEOR que en un país sin esperanzas, muchos prefieren escuchar una mentira, que repetida mil veces se hace verdad (frase del ministro de información de Hitler, Joseph Goebbels), en lugar de asumir lo que bien describimos en la primera parte de esta columna.

CHAVISMO

Comienza el desfile de aspirantes a la Alcaldía de Maracaibo, que políticamente es tanto o más importante que la gobernación y que tiene más votación que unos 17 estados de Venezuela, aclarando que por disciplina ninguno admitirá su deseo.

Hay un reglamento previo que impide que los electos diputados aspiren pero sabemos que en política chavista eso no es impedimento.

El favoritismo lo tienen dos: Por un lado Gian Carlo Di Martino, que bautizamos como el regreso del año, con la triste realidad que su peor enemigo es el mismo porque muchas veces menosprecia las reglas del ejercicio político. Estuvo unos días de descanso en tierras andinas y está presto a las instrucciones del alto mando chavista.

Muchos de sus amigos lo han llamado, lo han buscado y su presencia en Maracaibo fue positiva para Luis Caldera.

El segundo que viene con mucha fuerza es Arnoldo Olivares, al que yo bautice un caballero de la política y que por su amplio conocimiento de la misma, su firmeza y ética que destacan, además de su lealtad al gobernador electo Luis Caldera, podría ser el elegido.

Cuenta además con el apoyo de algunas figuras relacionadas con el ámbito municipal y otros factores que en el pasado estuvieron con Willy Casanova, quien también asoma como aspirante. Una concejal afín a este último se sumó a la aspiración de Arnoldo Olivares por ejemplo.

El General Reverol también asoma y continúa en su aspiración. ¿Pudiera Diosdado abogar por él? Es probable, aunque no lo creo porque el Capitán en campaña no vino al Zulia. Otros aseguran que su regreso a otros cargos es inminente. También estuvo enfrentado a Luis Caldera en el pasado, aunque Yenni Cedeño lo aconseja a mi juicio muy mal.

Sin nada que buscar aunque también suenan está Nelsón Canquiz, quien fue uno de los pocos que ha respetado el reglamento y si ha hecho labor comunitaria. Su dificultad es que no tiene padrinos. Realizó una buena labor en Sencamer y eso no es suficiente. Fidel Madroñero quiere y de hecho pidió a Luis Caldera que abogara por él y este confesó en un grupo “que le pasa a este, no lo quisieron de diputado y lo van a poner de alcalde y que yo lo apoye, está loco”.El propio Arias Cárdenas, quien aceptaría si y solo sí se lo pide el propio Nicolás Maduro, trabaja a su pupilo Geovanni Villalobos el inutil más útil. Tiene muchas desventajas, además del ruido en su contra, no es militante del PSUV y su voluntariado salió muy mal parado de este proceso.

Lo que sí le reconozco a este “inutil” es lo útil que es vendiéndose con un poder imaginario: Acabó con Chumaceiro y lo mismo hizo con Arias, entre otros. De su paso por la embajada de México, las cuentas no están claras.

Un gran error a mi juicio, el de muchos chavistas: Creer que con el que pongan ganas. Muchos empiezan a reflexionar sobre el futuro y como la “invasión” de MCM no llegá, terminar entregando todo el poder sin hacer nada al chavismo, pudiera (dependiendo de la campaña) hacer reflexionar al electorado.

En la OPOSICIÓN

Un silencio sepulcral se apodera de la sede de la casita y muchos estudiosos del fenómeno político en la región, aseguran que él único capaz de asumir tal reto es el propio Manuel Rosales, al cual nada se le oye decir.

Rosales de 74 años de edad, quizá ya no tiene nada que perder, no lo sé. Muchos creemos que los “viejos políticos” mueren en su ley y nunca renuncian. Yo preferiría morir como un legado con historia que como un cadáver y él tendrá mucho que reflexionar. No la tiene fácil y como suelo decir, ni la almohada sabe lo que piensa Rosales.

Otros aseguran que postulará a su hijo Carlos, quien tiene mucho que aprender y oye muy poco, cometiendo errores inexcusables de imagen. Nora Bracho también aparece, al igual que la propia Evelin Trejo.

¿Qué decidirá Rosales? ¿Morirá con uno de él o acudirá a otro? ¿Será él mismo? En las próximas horas sabremos.

También suena PABLO PÉREZ pero este no habla ni con el celular. Está más solo que la 1.

Hasta el presente tengo un único aspirante que es el propio Alcalde Encargado ADRIÁN ROMERO, quien está dispuesto a representar a toda la oposición en este feroz combate y basado en su dinámica gestión, con errores y virtudes, luce capaz de asumir el reto.

Además sería muy dificil para el grupo de Guanipa, conspirar en contra de quien lo ha ayudado. Adrián además cuenta con “Chubeto” para amansar a Juan Pablo Guanipa y su grupo.

¿Qué piensan por ejemplo los más de 10 mil empleados de la alcaldía de Maracaibo, que saben lo que pasará si llega nuevamente un chavista al poder?

Otra aspirante con mucho menos fuerza es la esposa de Rafael Ramírez, Vanessa Linares, aunque se han preocupado en inventarle una historia en wikipedia, no tiene la experiencia política ni el conocimiento suficiente para ejercer tamaña tarea.

Vanessa a su favor tiene la simpatía y el porte como mujer puede ayudarla.

Apareció en un vídeo defendiendo a Manuel Rosales pero el día de las elecciones no se le vio ni a ella ni a su mentor José Bermúdez por ningún lado y tampoco se expresaron sus presuntos votos.

¿La apoyaría Rosales? Repito, no sabemos.

EN SAN FRANCISCO

Con mucha valentía asume el reto el alcalde actual Gustavo Fernández. Presenta como oferta un municipio seguro y en paz.

Gustavo Fernández tiene mucho carisma pero no la tiene fácil, debe alejarse de algunos factores humanos que lejos de sumar le restan y en primer lugar convencer de lo conveniente para el municipio de que él repita.

El gran obstaculo a su aspiración es la reaparición de OMAR PRIETO, quien contra todo pronóstico luce como el candidato ideal para unir a todo el chavismo y que tiene igualmente una gestión que ofrecer, no así otros aspirantes interno como Héctor Soto, entre otros (no creo que el peor de todos Dirwin Arrieta se le ocurra aspirar), quien ha sido apoyado por muchos cercanos a Luis Caldera.

No descarto del todo a Angela Fernández por sus buenas relaciones con el gobernador electo.

Prieto es recordado por BANSUR, entrega de medicamentos a abuelos e hipertensos, el Oncológico Génesis Petit, el Nucleo Universitario General Almidien Moreno y la Maternidad Ernesto Che Guevara.

Una batalla Fernández vs Prieto será un Clásico digno de ver como el Real Madrid vs el Barcelona.

En el chavismo hay una lista titulada LOS INDESEABLES cuyos miembros por ahora no señalaré.

En Lagunillas

Al igual que en Maracaibo, el único capaz de enfrentar al chavismo sería Mervín Méndez, ante el desastre varias veces denunciado por nosotros en esta columna del actual alcalde Cheo Mosquera, quien al igual que su hija y esposo, ya tienen boleto de ida a España (rogándole a Dios que no los extraditen).

Indudablemente que si yo decidiera por el chavismo me anotaría con el ex alcalde Leonidas González para repetir, pues conoce a toda la oposición y sabe perfectamente dónde debe golpear. No así piensa el alto chavismo. Muchos representantes presumen que el candidato será otro.

En Cabimas

Llegó la oportunidad en la oposición para Justo Bermúdez, a fin de que muestre algo de lo que dijo o vieron que tenía para haber sido diputado y aspirante a la Asamblea Nacional.

Por el chavismo, asoma el hermano de Reverol, quien ha sido constante en esa aspiración.

En Jesús María Semprún regresa Lucia Mavares, quien es apoyada por Luis Caldera.

En La Villa del Rosario Olegario Martínez por el PSUV regresa.

Ely Ramón Atencio quiere repetir. Si hay unidad tiene oportunidad porque ahora hasta el candidato que imponga UNT le gana.

Igual situación para La Chicha Atencio en La Cañada y para para Alenis Guerrero en La Rita, quien seguramente intentará concretar su pase a las final del PSV si es que lo aceptan.

En Baralt

Ramón Bracho de Primero Justicia y su familia lucen pérdidos. Perdieron cualquier posibilidad, además que presenta una gestión muy pobre.

En Colón luce cómoda la psuvista María Malpica.

(Segmento responsabilidad del autor) El Gatillo del Pueblo por Arnaldo "Moñoño" Piña...Maracaibo: Comienzan salir nombres para optar a la alcaldía de la ciudad, suenan Giancarlo Di Martino (Psuv), Willi Casanova (Psuv), Giovanni Villalobos ( Zulianos por el Zulia), Daniel Ponne (Oposición), Adrián Romero (Oposición) Nora Bracho (Oposición)...San Francisco: Se estrechan las posiciones...Cabimas: Suena Marcos Amaya (Zulianos por el Zulia)...Miranda:Walter Rueda (Zulianos por el Zulia)...Baralt: La podría asumir el Chavismo de nuevo... Catatumbo: Suena duro un candidato rojo rojito cómo el gran favorito...Padilla: Ya la gente está desempolvando los peluches...Sucre:Yonys González ha hecho un excelente trabajo, es un gran gerente, pero el enemigo a vencer es la abstención, suenan por ahí Humberto Franka (Psuv) y el Gral.Suarez Chourio... Pulgar: Dura va a ser la pugna en el municipio platanero entre el actual alcalde y el candidato de la revolución...Machiques: Me dicen que “Cayo” (PSUV) viene por la baranda marcando buenos parciales para el Clásico “Alcaldía”...veremos.

