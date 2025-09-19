Angel Monagas | Cae uno Caen Todos

Hay dos escenarios planteados en torno al futuro del país.

Uno, el previsto por Marco Rubio y todo el grupo de influencers-periodistas y figuras pertenecientes al grupo liderado por María Corina Machado.

De darse en los términos que ellos todos los días desde hace meses, años, anuncian, el cielo es la gloria. Saldría el chavismo del poder y una nueva realidad política imperaria en la nación.

No voy a profundizar porque tenemos mucho tiempo escuchando las características de este escenario, por vía de sus nóminas en los medios.

El segundo escenario es el que vislumbra los que gobiernan en Venezuela.

Ciertamente está gente está demasiado cómoda en el plano nacional y en el internacional.

Ellos apuestan hasta el 15 de octubre para la permanencia de los barcos del Caribe y advierten que será historia éste show. Venezuela entre Noviembre y Enero estará ya cómo miembro de los Brics y el colapsó económico de USA los hará ocuparse de ese mega problema interno que tienen

Los voceros del chavismo señalan que 70.000.000 diarios cuesta mantener esa flota en el Caribe. Pronostican que saldrá Marcos Rubio destituido, pues lo culparán a él agregando que para eso lo designaron para acabarlo.

El mensaje de Grenell y otro sector republicano mucho menos escandaloso indican que hoy están haciendo la cama para el retiro y una cosa que no entiendo, es que ellos (los chavistas) afirman al referirse a los EE.UU. que “están demasiado débiles”.

En la cuenta del chavismo Brasil, Colombia, México, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Honduras, Bolivia (aún con un gobierno socialista), Uruguay y Chile están contra lo que hace Estados Unidos.

En Argentina, el gobierno de Miley apunto de colapsar, y el gobierno de Ecuador con una mega crisis en puerta, Trinidad y Tobago en un recule poniéndose en el centro, Perú con una crisis interna en puertas y Dominicana apuntó de una crisis económica con una caída del poder adquisitivo del 60% ‎no harán énfasis en esta situación.

En el ajedrez de Maduro, a Grenell lo designaran más temprano que tarde como el nuevo secretario de Estado, en sustitución de Rubio. Varios han hecho esas apuestas y se han caído: Por ejemplo, Elon Musk.

De los aliados que están con USA solo Paraguay está estable. El 80% de las Islas del Caribe en favor del Gobierno de Maduro aunque no creo que ellos jueguen a destapar sus querencias.

Muchas de las islas del Caribe necesitan del conglomerado económico de la droga para sobrevivir y porque no muchos bancos en los Estados Unidos tienen una fuerte dosis de esa medicina. Miami podría ser un buen ejemplo.

La ONU seguirá jugando a los intereses de un sector de la izquierda mundial y ha venido asumiendo posiciones en contra de un escenario militar,

La armada de Holanda navegando en Aguas de Venezuela con permiso del gobierno. China está metiendo cada día más inversiones en Venezuela y el fin de semana le insinuaron a Trump los riesgos de dar un paso como el estudiado. Taiwán en la mira.

Putin no le pone seriedad a ninguno de sus compromisos con Donald Trump y muchos interpretan que está defendiendo a Venezuela. Llegaría Putín hasta el final…no lo creo.

Irán, Irak, Turquía, Pakistán, India, España y Emiratos Árabes hasta el presente han jugado a favor de Venezuela.

No obstante lo anterior, Trump podría definir una jugada que saque a Maduro del poder. ¿Cómo sería? “Extracción” en una riesgosa y difícil operación…Cualquier analista serio sabe que la Operación Guacamaya fue una “farsa” que solo la patentiza Ledezma, porque igual su salida de Venezuela fue un arreglo político.

Alemania con problemas muy graves internos en lo económico y social. Francia apuntó de colapsar por problemas económicos y sociales. Polonia está cuidándose de Putin. Gran Bretaña en su juego interno y pendiente de la Eurozona.

Señores como decimos en Venezuela: “Cada mona que cargue su mono”. El mundo tiene demasiados problemas. ¿Ustedes creen que les interese el futuro de una república bananera (así nos dicen) como Venezuela?.

Una sola jugada para mi pudiera tener futuro: La actuación de la FAN como policía constitucional y para que ello se dé, tiene que salir de la ecuación María Corina pues los militares no la quieren y razones, válidas o no, sobran.

La solución al problema de las drogas en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y toda la estructura de poder si tiene auténtico interés lo tiene a la vuelta de la esquina: Atacar el alto consumo como un problema gravísimo de SALUD PÚBLICA. combatir su mercado disminuyendo el consumo que tiene proporciones históricas y además atacar los carteles internos, los bancos que son los soportes de los carteles.

El conflicto del narcotráfico no es Latinoamérica y menos Venezuela en dónde el consumo de drogas no llega a ser el 3% de la población y en el continente no llega al 5% siendo Uruguay, Panamá y Argentina los de mayor consumo sobre todo de cocaína. Después están Chile, Costa Rica, Perú, Colombia. Luego El Salvador, Dominicana, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao, Haití, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Guyana. Los últimos son Brasil, Cuba y Venezuela en esa lista.

Rusia ni cerca está de los grandes consumidores de Europa y Asia.

En general la sociedad latinoamericana no tiene problemas graves de droga cómo si lo tienen en USA, Australia, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Francia, España, Suecia, Bélgica, Finlandia y China en ese orden.

Esta es la realidad.

Hablemos sobre la base de los hechos ciertos y comprobables, no sigamos llenando de humo los hogares venezolanos.

Si creo que hay intereses mundiales para destruir la gran nación americana a través del consumo de drogas. No verlo es un error. Hay que atacar la causa primaria: Mientras haya quien compre, habrá quien venda.

COSTO POLÍTICO: Consciente estoy que el costo político para muchos, de no producirse nada de aquí al 15 de octubre será muy alto.

ALERTA: Están reunidos varios países de los que son miembros de la ALADI y al parecer se van de la OEA para fortalecer a la indicada organización donde no estará ni USA, ni Canadá, únicamente los países Latinos y están pensando en incluir a España.

UN DETALLE IMPORTANTE: Por ahí salió la esposa del ministro y magnate Alex Saab, la italiana Camilla Fabri, responsable del «Plan Vuelta a la Patria», agradeciendo a la consorte del presidente estadounidense, la primera dama Melania Trump, por el retorno de cuatro menores de edad, hijos de migrantes venezolanos deportados del territorio federal, al suelo venezolano. Todo en la norma, si se considera que Fabri preside un programa humanitario que ha recibido millones de connacionales expulsados por la administración de Donald Trump, quizás intentando armonizar, a través de vuelos de Conviasa, el traumático retorno de numerosos migrantes. «Los protegidos de Conviasa», les llaman los choferes que viajan entre Maiquetìa y Catia La Mar, instando a otros pasajeros a no mirarles el rostro, mientras los transportan a las estructuras hoteleras que les acogen por una noche, a la espera del regreso a casa.

Nada en la norma, si se tiene en cuenta la grave crisis diplomática que atraviesan el palacio de Miraflores y la Casa Blanca, entre intromisiones al territorio marítimo venezolano y dos primeros bombazos a embarcaciones que presuntamente transportaban droga, con un balance de once muertos.

Rebus sic stantibus: Fabri ha quedado siendo la ùnica funcionaria del gobierno venezolano en darle las gracias al “Imperio Yankee” como ellos dicen, mientras otros voceros, entre los cuales mencionamos al canciller Yvan Gil, el presidente venezolano Nicolas Maduro y el ministro del Interior, Justicia y Diosdado Cabello hablan ya de «revoluciòn armada», «guerra de cien anos» y resistencia a ultranza contra la temida invasión.

«Gracias», dice Fabri a Melania. Pero ¿de qué? En su favor podemos decir que la titular de la Comunicación internacional para el régimen ha adherido a todo acto de fe que se le ha pedido por parte de Palacio de Miraflores, incluso firmarse entre los milicianos, con el respectivo enfoque de cámaras, bajo la protección – justamente – de su esposo Saab, quién más allá de eslóganes y saludos a la bandera, ha permanecido muy distante de los gritos y algarabías patrióticas característico del Partido socialista unido venezolano (Psuv).

Quizás no sea su estilo, quizás ambos tengan otras preocupaciones. Lo cierto es que para ellos, así como para Cabello y Maduro – todos con asuntos pendientes ante la justicia – Venezuela se ha convertido en una jaula de oro, de la cual no se puede andar saliendo mucho. Y eso genera nerviosismo, acciones sin coordinación, salidas del coro. Porque lo peor, para ellos, es el carácter impredecible de esta crisis, que paraliza, inmoviliza, desespera. Nadie ha dicho que el régimen esté por caer, pero ninguno puede asegurar lo contrario. Nadie ha dicho que Washington atacará el territorio venezolano, pero ¿quién puede garantizar que no sucederá?

El que puede se va, como ha venido pasando. Otros, en cambio, están condenados a esperar, en medio de la noche oscura, como la llamaba santa Teresa de Jesús. Pero en este caso, sin la certeza de que Dios meta la mano. Toca entonces apelarse a la Misericordia, como lo hace el Administrador infiel (Lucas, 1-9), que siendo acusado delante del rey, es llamado a rendir cuentas: «¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para cavar, y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que, cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. ¡Ya sé lo que voy a hacer!”, es la reflexión del administrador astuto, que luego actúa: «Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: “¿Cuánto le debes a mi patrón?” “Cien barriles de aceite”, le contestó él. El administrador le dijo: “Toma tu factura, siéntate en seguida y escribe cincuenta.” Luego preguntó al segundo: “Y tú, ¿cuánto debes?” “Cien bultos de trigo”, contestó. El administrador le dijo: “Toma tu factura y escribe ochenta”.

El fin de la historia lo sabemos: el administrador se salva, y es elogiado por el patrón, «por haber actuado por astucia».

Es la ley del universo, que surte efecto cuando dejamos de hacer a los demás lo que nos gustaría que los demás nos hagan a nosotros, dado que en esto «se resume toda la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas» (Lc.6,40). Y como el administrador astuto, hay que actuar sin esperas, conocer su propio límite, salvarse, pues a veces el tiempo deja de ser oro, para convertirse nuevamente en vida. Y ahí toma sentido darle las gracias hasta a la esposa de Trump, y no solo, si toca. Lo mismo va con el inquilino de Miraflores, Nicolás Maduro, llamado a revisarse y buscar alianzas con quién tiende una mano, como ha sido el caso de Italia.

LA ASAMBLEA NACIONAL 2015 No estaba muerta, andaba de parranda.

Recibo un documento que no es exactamente el presentado por la congresista María Elvira Salazar aquí en los Estados Unidos pero se acerca al mismo fin:

EN EL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Octubre 26, 2023

El Sr. Cruz (por sí mismo, el Sr. Rubio, el Sr. Barrasso, el Sr. Scott de Florida, el Sr. Young, el Sr. Ricketts y el Sr. Hagerty) presentó el siguiente proyecto de ley; que fue leído dos veces y remitido al Comité de Relaciones Exteriores

UN PROYECTO DE LEY Presentado por la Congresista María Elvira Salazar

Establecer un Fondo de Restauración de Venezuela, y para otros fines.

Sea promulgada por el Senado y la Cámara de Representantes de la Estados Unidos de América reunidos en el Congreso,

SECCIÓN 1. Título corto.

Esta Ley puede citarse como la «Ley de Preservación de la Responsabilidad de los Activos Nacionales de 2023» o la «Ley PANA de 2023».

SECCIÓN 2. Fondo de Restauración de Venezuela.

(a) Establecimiento.—Se establece en el Tesoro de los Estados Unidos un fondo, que se conocerá como el «Fondo de Restauración de Venezuela», que consistirá en montos depositados en el Fondo bajo la subsección (c).

(b) Usos.—Montos en el Fondo—

(1) estará disponible para el Secretario de Estado solo para los fines descritos en el párrafo (2), sin limitación de año fiscal ni necesidad de asignación posterior;

(2) se utilizará únicamente con el fin de:

(A) fortalecer la gobernanza y las instituciones democráticas, incluida la Asamblea Nacional de Venezuela elegida democráticamente;

(B) defender los derechos humanos internacionalmente reconocidos para el pueblo de Venezuela, incluido el apoyo a los esfuerzos para documentar crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos;

(C) apoyar los esfuerzos de los medios de comunicación independientes para transmitir, distribuir y compartir información más allá de los canales limitados puestos a disposición por el régimen de Maduro; y

(D) combatir la corrupción y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones que forman parte del régimen de Maduro;

(3) puede apoyar a las Partes gubernamentales y no gubernamentales en el avance de los propósitos descritos en el párrafo (2); y

(4) se asignará de manera complementaria a las actividades existentes de asistencia exterior, diplomacia y lucha contra la corrupción de los Estados Unidos.

(c) Financiamiento.—A partir de la fecha de promulgación de esta Ley, sin perjuicio de cualquier otra disposición de la ley, en el caso de fondos o activos decomisados a los Estados Unidos por un individuo o entidad relacionada con los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, los fondos o activos se depositarán en el Fondo de Restauración de Venezuela establecido bajo la subsección (a).

(d) Informes.—A más tardar 1 año después de la fecha de promulgación de esta Ley y con una frecuencia no inferior a una vez al año a partir de entonces, el Secretario de Estado presentará un informe a los comités apropiados del Congreso que incluya:

(1) una contabilidad de la cantidad y las fuentes de los fondos que se han depositado en el Fondo de Restauración de Venezuela; y

(2) un resumen de la obligación, los montos y el gasto de dichos fondos.

Este fue el documento presentado en el 2023 y en el actual se propone lo mismo, entre otras cosas, revitalizar las ONG y todo instrumento de organización, incluida la denominada Asamblea Nacional 2015 en la lucha por la restauración de la democracia en Venezuela. Nuestra única aspiración es que ese fondo de llegar a concretarse no sirva para financiar situaciones personales de algunas figuras del “exilio” venezolano y que atienda las necesidades de la población migrante venezolana.

Sea promulgada por el Senado y la Cámara de Representantes de la Estados Unidos de América reunidos en el Congreso,

SECCIÓN 1. Título corto.

Esta Ley puede citarse como la «Ley de Preservación de la Responsabilidad de los Activos Nacionales de 2023» o la «Ley PANA de 2023».

SECCIÓN 2. Fondo de Restauración de Venezuela.

(a) Establecimiento.—Se establece en el Tesoro de los Estados Unidos un fondo, que se conocerá como el «Fondo de Restauración de Venezuela», que consistirá en montos depositados en el Fondo bajo la subsección (c).

(b) Usos.—Montos en el Fondo—

(1) estará disponible para el Secretario de Estado solo para los fines descritos en el párrafo (2), sin limitación de año fiscal ni necesidad de asignación posterior;

(2) se utilizará únicamente con el fin de:

(A) fortalecer la gobernanza y las instituciones democráticas, incluida la Asamblea Nacional de Venezuela elegida democráticamente;

(B) defender los derechos humanos internacionalmente reconocidos para el pueblo de Venezuela, incluido el apoyo a los esfuerzos para documentar crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos;

(C) apoyar los esfuerzos de los medios de comunicación independientes para transmitir, distribuir y compartir información más allá de los canales limitados puestos a disposición por el régimen de Maduro; y

(D) combatir la corrupción y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones que forman parte del régimen de Maduro;

(3) puede apoyar a las Partes gubernamentales y no gubernamentales en el avance de los propósitos descritos en el párrafo (2); y

(4) se asignará de manera complementaria a las actividades existentes de asistencia exterior, diplomacia y lucha contra la corrupción de los Estados Unidos.

(c) Financiamiento.—A partir de la fecha de promulgación de esta Ley, sin perjuicio de cualquier otra disposición de la ley, en el caso de fondos o activos decomisados a los Estados Unidos por un individuo o entidad relacionada con los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, los fondos o activos se depositarán en el Fondo de Restauración de Venezuela establecido bajo la subsección (a).

(d) Informes.—A más tardar 1 año después de la fecha de promulgación de esta Ley y con una frecuencia no inferior a una vez al año a partir de entonces, el Secretario de Estado presentará un informe a los comités apropiados del Congreso que incluya:

(1) una contabilidad de la cantidad y las fuentes de los fondos que se han depositado en el Fondo de Restauración de Venezuela; y

(2) un resumen de la obligación, los montos y el gasto de dichos fondos.

Este fue el documento presentado en el 2023 y en el actual se propone lo mismo, entre otras cosas, revitalizar las ONG y todo instrumento de organización, incluida la denominada Asamblea Nacional 2015 en la lucha por la restauración de la democracia en Venezuela. Nuestra única aspiración es que ese fondo de llegar a concretarse no sirva para financiar situaciones personales de algunas figuras del “exilio” venezolano y que atienda las necesidades de la población migrante venezolana.

Sin embargo, en materia de recolección de basura me informan que ha mejorado y que están tomando correctivos.

OTRA MAS: El “socialismo que a todos gusta” ha hecho posible la metamorfosis del Director General de apellido Vicuña. Increíble: Ya no vive en El Bajo. Se mudo, a donde, desconocemos pero su casa de habitación está cerrada. Eso sí luce una lujosa runner blanca. No se sí Vicuña como su jefe el Alcalde pernocta mucho en el Hotel Oasis de la calle Dr. Portillo.

MARACAIBO:

Igual que le decimos al gobernador, lo hacemos con el alcalde de Maracaibo: La Feria, la gaita, la parranda y los negocios de Omar Enrique son importantes pero es más necesario atender el tema eléctrico, que aunque no es de su competencia si es de su incumbencia, porque así piensa todo buen gerente municipal y usted no dudo que lo es.

Lo vimos atacando el tema del dólar paralelo o ilegal, y sus esfuerzos rápidamente se diluyeron. En toda la ciudad a la fecha no baja de 248 bolívares por dólar.

Los comerciantes se ríen de las autoridades incluido usted. El marabino que ya se resiente de la crisis económica, no encuentra alivio.

En materia de limpieza y recolección de desechos sólidos lo felicito. Las personas responsables están haciendo el trabajo al igual que en materia de asfaltado, gas y servicios públicos.

Creo que el 90% de los designados están poniendo todo su empeño pero hay algunas barreras que se superponen y estoy seguro que usted las descubrirá y pondrá en su lugar.

ANTONIO BERMUDEZ entregó conforme a derecho la contraloría municipal.

Es preciso contextualizar que el doctor Antonio Bermúdez fue designado como Contralor Municipal Interventor de la Contraloría Municipal de Maracaibo el 6 de agosto de 2024, según publicación hecha en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.935 de la misma fecha; y que según lo establecido en el artículo 61 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, las medidas de intervención de las Contralorías tienen una duración de seis meses, prorrogables hasta por un lapso igual, por lo que podemos deducir que el doctor Bermúdez cumplió las tareas para las cuales fue designado como Contralor Interventor.

Esperaremos el resultado del inventario que necesariamente hará la nueva titular Jazmín Cristalino, quien en definitiva dirá si hubo o no irregularidades. Esto mismo vale señalar que esperamos del Alcalde Di Martino y de la Presidente del Concejo Municipal Jessy Gascón en relación a lo que recibieron.

Hasta el presente ni Di Martino ni Gascón han señalado irregularidades encontradas en la gestión que desempeñó toda la administración “Carambola” en el periodo que estuvieron encargados pero seguramente preparan un informe. El pueblo reclama respuestas.

Por su parte la oposición en el ZULIA y creo que en toda Venezuela sigue sin aparecer formalmente. Imagino las reflexiones y discusiones acerca de cómo asumir un nuevo rol.

El que hasta ayer el primer partido de la región UNT, hoy no entendemos su postura. El electo legislador Carlos Rosales ha cedido a motus propio su lugar para que lo ocupe otro, identificado como HENRY RAMONES. Quién por cierto no goza de muy buena fama. El caso es que esto se dice en el cuerpo legislativo CLEZ:

El riesgo es que en política como en el béisbol, el que no hace, le hacen.

AL CIERRE: Excelente respuesta al desastre que el Ministro de Educación Héctor Rodríguez representa en este momento, le hace el merideño Lester Rodríguez (léanlo esta de antología):

Sr. Ministro de Educación Héctor Rodríguez.

Aportes para la discusión.

La historia corta e incompleta, de la primaria y secundaria en el país es la siguiente:

Cambiaron la palmeta, como medio de corrección, por el castigo en el rincón porque el castigo de la palmeta era físico.

Cambiaron el castigo del rincón por la eliminación de alguna actividad que le gustara al muchacho.

Cambiaron este castigo por las rondas de grupos de estudio y/o debates, para practicar y revisar conceptos antes de los exámenes orales.

Cambiaron los exámenes orales de varios jurados por dos examenes escritos, uno al final de año y el otro en reparación.

Multiplicaron los exámenes escritos durante el año para evaluar por porciones, porque era demasiada materia para un solo examen.

Inventaron los quices, o exámenes cortos, antes de los parciales, para dar mayor facilidad al alumno.

Eliminaron las reparaciones y luego el examen final, para pasar o aplazar con la famosa «evaluación continua».

Inventaron aprobar las asignaturas, sin cursar, por ausencia de profesores, ya que para esas materias no existían docentes.

Inventaron «el aprobar porque sí», repitiendo el exámen o los exámenes las veces que fuera necesario, hasta lograr que el estudiante pasara la o las asignaturas.

Ahora estudian la posibilidad de eliminar las tareas escolares porque causan estrés familiar.

Recuerde que estas tareas son una extensión del aprendizaje fuera de la escuela, y que ayudan al estudiante a fomentar la investigación propia, la disciplina académica, las habilidades del pensar, el hábito por la lectura y deberían fomentar la cooperación familiar más allá del núcleo principal.

Sr. Ministro, pero si la razón para eliminarlas es porque causan ese estrés escolar me pregunto, por qué no ir a la raíz del problema y «eliminan» la escuela?

Le garantizo que sin escuela no hay estrés escolar. Espero que este párrafo se tome por el camino correcto.

Saludos cordiales,

Léster Rodríguez Herrera.

Maestro de sexto grado. Escuela nocturna.

Instructor privado de física química y matemáticas de bachillerato

Preparador de un par de materias de Ingeniería Química

Auxiliar docente en operaciones unitarias en Ingeniería Química

Profesor contratado de ingeniería química

Profesor Titular de ingeniería química

Instructor de la escuela de formación de Ingenieros de procesos de la refinería de Amuay, hoy CRP.

Jefe de la escuela de Ingeniería de procesos de la refinería de Amuay

Jefe de Departamento

Presidente de APULA

Secretario de la ULA

Rector de la ULA

Alcalde de Mérida

Profesor de pre y postgrado en varias universidades venezolanas y de Latinoamérica.

Presidente fundador de Simulaciones en Línea, compañía educativa para la formación de ingenieros de procesos a nivel nacional e internacional.

PD: Soy un campesino Barinés de mediados del siglo pasado, hijo de una auxiliar de enfermera de pueblo y de conuqueros, que siempre estudió en la escuela pública y en la universidad autónoma, ambas de calidad. Solo deseo que se trabaje para que los niños y jóvenes de nuevas generaciones tengan la misma oportunidad de disfrutar de los mismos niveles de excelencia en la educación pública venezolana.

Se me acabó el papel…