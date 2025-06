Alberto Trentini. Un llamado a mantener viva la atención: “Hablen de mi hijo, hasta que regrese"

Han pasado casi siete meses desde que Alberto Trentini, el cooperante italiano de 45 años, se encuentra privado de libertad. Trentini está recluido en el Penitenciario de El Rodeo I, en el municipio Zamora, sometido al silencio total. Su única oportunidad de llamar a casa fue el pasado 16 de mayo, hace 25 días, para saber si sus padres estaban vivos aùn. Luego volvió el silencio, y las preocupaciones han crecido desde entonces. "No se cansen de hablar de mi hijo hasta que no regrese a casa, para que quien tiene el poder de liberarlo se comprometa en traerlo de vuelta a casa", dijo la madre de Alberto, Armanda Colusso, en la conferencia de prensa que tuvo lugar hoy, en Roma, en la sede del Consejo nacional del orden de los periodistas. "Mi esposo, que tiene una edad avanzada, teme no volver a ver a su hijo", confiesa la señora Colusso ante la prensa, mientras se le quiebra la voz, "escriban, hablen de Alberto, para que quien tiene el deber de liberarlo se active". La madre de Trentini aprovechó la ocasión para recordar el origen de la labor humanitaria de su hijo, que comenzó hace alrededor de 20 años con el servicio civil en Ecuador, prosuigiò en Bosnia-Herzegovina, Nepal y otros Paìses. "Cuando volvía a casa, a Lido Venecia, se dedicaba a la lectura, a sus amigos, a la naturaleza. Luego decidió ir a Venezuela, donde fue detenido, y desde entonces todo cambió. La gente dice que regresará, pero el tiempo pasa y no tenemos informaciòn".

Segùn la abogada de Trentini, Alessandra Ballerini, la decisiòn de convocar a los medios italianos obedece a la necesidad de "alzar el nivel de atencion sobre el caso de Alberto" a quién Italia, y no sólo, debe "restituir la solidaridad que él siempre puso en práctica con las personas diversamente hábiles". "La solidaridad - ha dicho Ballerini - es también un principio inderogable de la Constituciòn italiana", y debe ser aplicado "desde las cúpulas de las instituciones" en beneficio de "un hombre inocente, ante el cual no existe ninguna acusaciòn, pues no tiene ninguna culpa". Por otra parte, Ballerini evidenció la generosidad de un joven "que iba hasta los rincones más remotos del mundo a ofrecer ayuda a quien lo necesitase". La abogada también habló de una carta que fue recientemente consignada al presidente venezolano Nicolas Maduro, instando al mandatario venezolano a la reflexión a partir de los puntos en común: la fe católica y el hecho de ser padre o madre.

Un punto ante el cual padre Luigi Ciotti, sacerdote anti-mafia, quiso insistir recordando al líder venezolano la necesidad de "poner en práctica la fe a través de obras de misericordia". Aùn màs en el presente Jubileo de la esperanza, en el cual el mismo papa Francisco pidiò a los lìderes del mundo gestos de amnistía y gracia hacia los prisioneros. El padre Ciotti recordó a los presentes la necesidad de "levantar la voz para mantener vivo a Alberto" cuyo único defecto ha sido "la inquietud de querer ayudar al prójimo".

El sacerdote exigió también al gobierno italiano un "salto en adelante", más allá del esfuerzo diplomático en acto, pues ha pasado mucho tiempo y "no es permitido callar". "Si Alberto estuviese aquí", dijo Ciotti, "sería el primero en comprometerse con la causa de quienes, estando afuera de las fronteras italianas, sufren una injusticia".

En la ocasión intervinieron los diputados del Partito democratico, formaciòn de centro-izquierda en el espectro polìtico italiano, quienes se también se dirigieron al gobierno italiano advirtiendo que "el silencio no se convierta en inercia". Los parlamentarios agregaron que Trentini representa a su vez "la mejor cara de una generación capaz de recorrer el mundo para ayudar a quienes sufren y padecen las consecuencias de las desigualdades sociales".

Alberto es una persona coherente, con una labor social que se desplegaba en su propia localidad, Lido Venezia, durante el tiempo libre.

"No hay una persona que no le recuerde en positivo", ha dicho Beppe Giulietti, presidente de la asociaciòn "Articolo 21" y residente en la tierra de Albero: "Es difícil encontrar una persona que sea bien recordada por todos, sin embargo con Trentini pasa. Pues él solìa preocuparse también de los problemas de la comunidad. Y no es casualidad que la campaña de firmas en pro de Trentini haya alcanzado casi 107 mil suscripciones a través del portal change.org y el ayuno comunitario, organizado en turnos, que cuenta con el apoyo de alrededor de dos mil personas. Tales iniciativas proseguirán hasta que Trentini vuelva a casa. Y quién sabe si el caso de Alberto no ayude a tender puentes de reconciliación entre Roma y Caracas, en vista de la presencia de alrededor de 200 mil italianos en tierra criolla.