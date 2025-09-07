Trump niega plan de “guerra” contra Chicago, pero anuncia mano dura y posible despliegue militar

En medio de un clima de creciente tensión política y social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este domingo que su gobierno tenga previsto desatar una “guerra” contra la ciudad de Chicago, pese a la polémica generada por una publicación incendiaria en su red social Truth Social.

No vamos a ir a la guerra. Vamos a limpiar nuestras ciudades”, declaró el mandatario, antes de partir hacia Nueva York, reafirmando su intención de intervenir en urbes que, según él, enfrentan graves problemas de seguridad pública, citó El Universal.

La controversia estalló el sábado 6 de septiembre, cuando Trump compartió una imagen inspirada en la película Apocalypse Now, donde aparece sobre un fondo de rascacielos, helicópteros y fuego, acompañada por la frase: “Me encanta el olor a deportaciones en la mañana (...) Chicago va a descubrir por qué se llama Departamento de Guerra”. El mensaje aludía al reciente cambio de nombre del Departamento de Defensa, ahora rebautizado oficialmente como Departamento de Guerra.

Desde la Casa Blanca, el zar de la frontera, Tom Homan, trató de contener la polémica asegurando que el mensaje había sido “sacado de contexto” y que la “guerra” mencionada por el presidente se refería a una ofensiva contra cárteles criminales, inmigración ilegal y amenazas a la seguridad ciudadana.

Homan adelantó además que un posible despliegue de la Guardia Nacional en Chicago podría concretarse esta misma semana, aunque evitó dar detalles por tratarse de “información sensible”.

Este episodio se suma a las recientes medidas de militarización impulsadas por Trump. El pasado 11 de agosto, el mandatario asumió el control directo de la seguridad en Washington D.C. por 30 días, alegando una “emergencia” por criminalidad, pese a que las cifras de homicidios se encuentran en su nivel más bajo en tres décadas. La presencia de la Guardia Nacional en la capital se extendió hasta el 30 de noviembre, mientras enfrenta una demanda ciudadana contra el despliegue militar.

Trump ha manifestado su intención de replicar esta estrategia en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Nueva Orleans y Baltimore, pese al rechazo de alcaldes y gobernadores locales. Su retórica, cada vez más beligerante, ha encendido el debate sobre los límites del poder ejecutivo y el uso de fuerzas militares en territorio nacional.

Lee más: