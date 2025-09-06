Gobernador de Illinois llama "dictador" a Trump por amenaza de usar tropas en Chicago

El gobernador estadounidense de Illinois, Jay Robert Pritzker, calificó de "dictador" al presidente de EE. UU., Donald Trump, luego de que insinuara un posible uso del Departamento de Guerra (antiguo Departamento de Defensa) en la ciudad de Chicago para deportar a inmigrantes indocumentados.

El sábado, el mandatario publicó en sus redes sociales: "Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana (...) Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA".

El presidente de EE. UU. amenaza con ir a la guerra contra una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. No es normal. Donald Trump no es un hombre fuerte, es un hombre asustado. Illinois no se intimidará por un aspirante a dictador", respondió Pritzker en la red social X.

Previamente, el periódico Washington Post reportó que el Pentágono autorizó el uso de una base naval en las afueras de Chicago como centro de operaciones para acciones contra inmigrantes indocumentados.

El 20 de enero pasado, durante su discurso inaugural como el 47° presidente, Trump prometió "detener inmediatamente la entrada ilegal de inmigrantes" y comenzar la extradición de "millones de migrantes", declarando emergencia nacional en la frontera sur.

El viernes pasado, Trump firmó un decreto que rebautiza al Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, argumentando que refleja "la situación actual del mundo".