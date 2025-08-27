Robin Westman, tirador de la escuela de Minneapolis, publicó manifiesto antes del crimen

Robin Westman, identificado como el atacante en la escuela católica de la Anunciación en Minneapolis, fue responsable de un tiroteo que dejó dos niños muertos y 17 heridos. Horas antes del ataque, Westman, de 22 años, publicó un manifiesto en su cuenta de YouTube, en el que mostró un gran arsenal y advirtió sobre la posibilidad de asaltar una iglesia durante una misa.

En el video de 11 minutos, también profirió insultos antisemitas y compartió mensajes en otros videos, mostrando cargadores de armas largas con comentarios contra el expresidente Donald Trump.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, informó que el atacante también hizo referencias a otros individuos que cometieron crímenes similares en EE. UU., recogió El Mundo.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que Westman disparó tres tipos de armas diferentes durante la misa de inicio de curso en la escuela. Tras el tiroteo, el atacante se quitó la vida.

En respuesta a la tragedia, la Administración de Donald Trump ordenó que la bandera de Estados Unidos ondeara a media asta en todos los edificios públicos y terrenos militares hasta la puesta del sol del 31 de agosto, como muestra de luto por los fallecidos.

El jefe de policía, O'Hara, expresó el dolor de la comunidad: "Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia; incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad".

Lee más: