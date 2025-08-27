Al menos tres fallecidos y 20 heridos durante tiroteo en escuela católica de Minneapolis

Al menos tres personas murieron y 20 resultaron heridas en un tiroteo registrado este miércoles en una escuela católica de Minneapolis, Estados Unidos. Entre los fallecidos se encuentra el atacante, informaron las autoridades, que señalaron que la amenaza terminó después de que lograron contener al agresor.

Entre los heridos hay al menos cinco niños. El hospital pediátrico Children's Minnesota indicó que los menores fueron ingresados para recibir atención, mientras que Hennepin Healthcare, que cuenta con la mayor sala de urgencias del estado, también atiende a víctimas del tiroteo.

La cuenta oficial de la ciudad de Minneapolis en X indicó que no existe una amenaza activa y pidió a la comunidad mantenerse alejada del área para facilitar la labor de los equipos de emergencia, de acuerdo con Reuters.

El incidente ocurrió en la Iglesia de la Anunciación, que también funciona como escuela primaria para alumnos desde preescolar hasta octavo grado. La institución había retomado las clases apenas tres días antes, tras las vacaciones de mitad de año.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que el Departamento de Seguridad Nacional está monitoreando la situación y en contacto con las autoridades locales. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó sus condolencias: "Rezo por nuestros alumnos y profesores, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia".

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que había sido informado sobre el suceso y que la Casa Blanca sigue de cerca los acontecimientos. La escuela, fundada en 1923, tenía prevista una misa para toda la comunidad educativa a las 8:15 a. m. del miércoles.

Este hecho se suma a una serie de tiroteos en Minneapolis en menos de 24 horas. El martes, una persona murió y seis resultaron heridas frente a una escuela secundaria. Horas más tarde, otros dos tiroteos dejaron dos muertos adicionales.