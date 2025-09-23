LUZ avanza en la recuperación de espacios: Facultad de Ciencias reinaugura áreas rehabilitadas

La Facultad de Ciencias de la Universidad del Zulia (LUZ) anunció este martes la culminación de los trabajos de rehabilitación en el recinto universitario con el objetivo de ofrecer a sus estudiantes espacios óptimos para lograr una mejor formación en sus diferentes áreas de estudio.

En una rueda de prensa realizada en horas de la mañana, Marlene Primera, Secretaria de LUZ, destacó que los trabajos de acondicionamiento ejecutados en el sitio representan un logro importante que se enmarca en un plan de desarrollo estratégico que tiene como finalidad la recuperación de los distintos espacios dentro de la universidad.

Empezamos a evaluar los espacios donde fuese mejor para el estudiante y que tuvieran los servicios básicos. Cómo no dar gracias a Dios y a todos los que están aquí y nos han apoyado. Todos desde autoridades para abajo somos hacedores de objetivos", señaló la Secretaria.

Durante la actividad fueron reinaugurados diversos espacios de la secretaria docente, así como el Salón de Usos Múltiples: Ing. Alfonso Añez Maya, en homenaje al primer decano de la facultad Experimental de Ciencias.

La ceremonia contó con la presencia del decano de la Facultad, José Ortega, quien en compañía de la secretaría Marlene Primera dieron inició a los actos protocolares con el corte de cinta de los espacios recuperados, que, posteriormente, fueron bendecidos por el sacerdote Andrés Bravo.

Marlene Primera señaló la necesidad de elaborar un plan de desarrollo de abordaje para lograr una organización adecuada que le permita a la facultad generar ingresos para la recuperación de diferentes áreas de manera progresiva.

La docente indicó que los trabajos tuvieron una duración de aproximadamente un mes y medio, lo que catalogó como un tiempo récord para el acondicionamiento de los sitios afectados. Asimismo, reiteró que este tipo de iniciativa significa un gran paso y resaltó su disposición para continuar acompañando cada una de las labores de rehabilitación en la máxima casa de estudios.