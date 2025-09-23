Inameh prevé desde la tarde chubascos o lloviznas en el Zulia

Durante la mañana de este 23 de septiembre se espera cielo con poca nubosidad sin precipitaciones en gran parte del país, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (Inameh).

El reporte indica que habrá zonas nubladas con lluvias o lloviznas en el norte la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, este de Miranda, La Guaira, Falcón, los Andes y Zulia desde la tarde.

Además, se apreciará crecimiento en la cobertura nubosa, acompañadas de lluvias de poca intensidad y algunas tendrán descargas eléctricas, mientras el resto del territorio nacional prevalecerá cielo de parcial a despejado.

Las zonas con lluvias de poca fuerza serán en partes de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre; Región Central, Cojedes, Llanos Occidentales, Yaracuy, Lara, Andes y Zulia.

Por otra parte, el instituto señaló que la onda tropical N.º 38, que se desplaza sobre la Guayana Esequiba, interactúa con la zona de convergencia intertropical vaguada monzónica, reforzada por la divergencia del viento en la altura, generando células convectivas asociadas a lluvias con intensidad en áreas de Bolívar, Amazonas, Guárico, Región Centra, Andes y el estado Zulia.