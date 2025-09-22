Clez inicia en San Francisco despliegue regional de consultas públicas sobre regulación del uso de motocicletas

Desde el Salón "Chávez Vivo", de la Alcaldía Bolivariana de San Francisco, la presidenta del parlamento zuliano, Magdely Valbuena, en compañía de los legisladores Alberto Hernández, Maribel Briceño, José Sierra, Edgar Antúnez, Yordy Sirit, Jacqueline Michel, Henry Ramones, Jesús Medina y el alcalde Héctor Soto, discutieron el articulado junto representantes de los municipios Jesús Enrique Lossada y La Cañada de Urdaneta, agrupados en esta localidad sureña, a la cual se sumaron asociaciones de motorizados, organismos de seguridad ciudadana y prevención, concejales, institutos municipales de transporte y el INTT.

La máxima autoridad legislativa de la región explicó que el crecimiento exponencial del uso de motocicletas se ha convertido en un problema de salud pública en la región, ante el incremento de accidentes viales. Aclaró que "no se trata de prohibir el uso de este tipo de vehículo, sino de fortalecer las normativas establecidas y hacerlas cumplir, en función de prevenir accidentes y de preservar la vida".

Por su parte, el legislador Alberto Hernández, presidente de la comisión especial para elaboración de esta ley, indicó que no es una normativa que solamente va a regular la actividad de los motorizados, sino que también reconoce y reivindica la actividad que desarrollan los ciudadanos que conducen motocicletas.

Los legisladores anunciaron que en los próximos días estarán visitando la Costa Oriental del Lago, la subregión Guajira, Perijá y el Sur del Lago, para seguir fortaleciendo esta normativa y escuchar las necesidades de cada municipio, con el fin de que todas las voces sean escuchadas y sus propuestas consideradas.