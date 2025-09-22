Airtek consolida su liderazgo en conectividad fija con cuatro premios Speedtest de Ookla

Airtek, proveedor líder de servicios de internet en Venezuela, ha sido galardonado con cuatro prestigiosos Speedtest Awards® de Ookla® durante el primer y segundo trimestre de 2025, consolidando su posición como la red fija más rápida, confiable y mejor valorada del país.

Los reconocimientos obtenidos fueron:

●Best Fixed Network (Mejor Red Fija)

●Fastest Fixed Network (Red Fija Más Rápida, tres años consecutivos)

●Top-Rated Fixed Network (Red Fija Mejor Valorada por los usuarios)

●Best Fixed Network Gaming Experience (Mejor Experiencia de Videojuegos en Red Fija, dos años consecutivos)

Estos galardones se basan en millones de pruebas iniciadas por usuarios a través de la plataforma Speedtest®, lo que otorga una relevancia única: son los propios consumidores quienes confirman la calidad y el rendimiento de Airtek.

Una red fija que marca la diferencia

En la categoría Best Fixed Network, Airtek obtuvo un Speedtest Connectivity Score™ de 73,19, cifra que la posiciona por encima de otros operadores del mercado. Este índice combina métricas clave como velocidad, latencia, navegación web y experiencia de video streaming, lo que permite evaluar el desempeño de la red en escenarios de uso cotidiano.

El informe de Ookla destaca que Airtek registró velocidades medianas de 145,30 Mbps de descarga y 133,76 Mbps de carga, además de una baja latencia de 7,70 ms, parámetros que confirman la solidez de su infraestructura.

La red más rápida del país, por tercer año consecutivo

Airtek también fue reconocida como la Fastest Fixed Network, alcanzando un Speed Score™ de 65,97 y logrando por tercer año consecutivo este galardón, lo que la consolida como la referencia en velocidad de internet en Venezuela.

Los resultados muestran velocidades máximas de hasta 747,77 Mbps de descarga y 789,96 Mbps de carga, superando ampliamente a los principales competidores del mercado. Este desempeño refleja la capacidad de la red para responder a la creciente demanda de servicios digitales, desde el teletrabajo hasta el entretenimiento en streaming.

La voz de los usuarios: mejor valorada en el país

Más allá de los indicadores técnicos, Airtek recibió el reconocimiento como Top-Rated Fixed Network, con una calificación de 4,2 puntos otorgada directamente por sus usuarios.

Este premio refleja la confianza de los clientes y su satisfacción con la calidad de la conexión, la atención al cliente y la experiencia general de servicio. En un entorno donde las opiniones de los consumidores son cada vez más determinantes, este reconocimiento valida el esfuerzo de Airtek por mantener altos estándares de atención y garantizar una experiencia de conectividad de excelencia.

La mejor experiencia para gamers

El sector de los videojuegos en línea ha crecido de manera exponencial en Venezuela y Airtek ha respondido a esta demanda con un desempeño sobresaliente. Por segundo año consecutivo, la compañía obtuvo el premio Best Fixed Network Gaming Experience, con un Game Score™ de 85,68, que evalúa factores críticos como la latencia, el jitter y la estabilidad de la conexión. Los gamers venezolanos disfrutan de una experiencia más fluida y competitiva gracias a una latencia de apenas 13,59 ms y un jitter de 1,32 ms, condiciones que hacen posible partidas en tiempo real sin interrupciones.

Innovación y compromiso con Venezuela

Para Airtek, estos premios son más que un reconocimiento: representan un compromiso renovado con el país. La compañía ha invertido en ampliar su infraestructura, modernizar su red y ofrecer soluciones que respondan a las necesidades de hogares, empresas y comunidades en todo el territorio nacional.

Estos premios son un testimonio del trabajo constante de nuestro equipo y del compromiso de Airtek por ofrecer a los venezolanos una conectividad de clase mundial”, señaló la empresa. “Seguiremos innovando para garantizar que cada usuario pueda navegar, trabajar, estudiar y jugar en línea con la mejor calidad y estabilidad”.

Sobre Ookla® y los Speedtest Awards®

Ookla®, parte de Ziff Davis (NASDAQ: ZD), es un referente global en inteligencia de conectividad. Sus plataformas Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® y RootMetrics® son utilizadas en todo el mundo para medir, analizar y optimizar el desempeño de las redes.

Los Speedtest Awards® se otorgan a los operadores que lideran en métricas clave de rendimiento, basándose en datos generados directamente por los consumidores. Estos galardones son un estándar internacional de excelencia en conectividad.

Más información y los reportes completos pueden consultarse en la página oficial de Speedtest Awards en Venezuela.