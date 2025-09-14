Ultiman a cuatro sujetos durante careos con la policía en Aragua y Carabobo

Cuatro presuntos delincuentes murieron en las últimas horas en distintos enfrentamientos con cuerpos de seguridad en los estados Carabobo y Aragua, según reportes policiales citados por Últimas Noticias.

En Maracay, estado Aragua, una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) patrullaba la zona industrial San Vicente cuando fue atacada a tiros. De acuerdo con videos y testimonios, el ataque fue iniciado por Kevin Eduardo Pinto García, alias "El Cherma", quien resultó herido en la balacera, murió y fue trasladado a la medicatura forense de Caña de Azúcar.

Otro operativo se desarrolló en el barrio Roselino Blanco, municipio Santiago Mariño (Turmero), donde agentes del Cicpc se enfrentaron a integrantes de la banda de "Carlitos Gámez". En el intercambio de disparos falleció José Daniel Martínez Briceño (18 años), apodado "El Chichi", señalado como lugarteniente del grupo delictivo.

En Carabobo se registraron dos casos. En el sector Petro Casa Nuestra Señora de la Coromoto, municipio Guacara, funcionarios de Policarabobo acudieron a un llamado de la comunidad y fueron recibidos a tiros. En la refriega murió un hombre aún sin identificar, conocido como "El Guajiro". En el lugar se incautó un revólver calibre 38 mm sin serial visible.

El cuarto abatido cayó en el sector Mañongo, parroquia San José de Valencia. Tres hombres armados fueron sorprendidos cerca del parque aéreo y uno de ellos abrió fuego contra la comisión. El presunto delincuente, que tampoco ha sido identificado, murió tras ser trasladado a un centro de salud. Los otros dos lograron escapar por las orillas del río Cabriales. En la escena quedó una pistola Prieto Beretta calibre 7.65 mm.

Todos los casos fueron notificados al Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes.