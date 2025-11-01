El diario plural del Zulia


Tragedia en Noche de Halloween: un muerto y tres heridos deja rodada de motos en Falcón

Desde el sector "Los Tres Platos", en el corazón de Coro, partió la multitud de motorizados por toda la avenida Independencia hacia La Vela de Coro. Todo terminó en un choque múltiple de unidades de dos ruedas con varias personas cayendo al pavimento
Redacción Web VF
@VersionFinal Captura de video | Gerardo Morón

La Noche de Halloween dejó en Falcón un muerto y tres heridos, quienes participaron en una rodada de motos, que inició en Coro y finalizó de manera abrupta con un múltiple choque, en el Paseo de Las Banderas, al frente del Saime ubicado en La Vela de Coro.

La víctima era Reinaldo Sánchez, de 25 años, conocido como "Totoño", quien residía en el barrio Pantano Abajo, de Coro, y sufrió traumatismo craneal severo, informó el periodista falconiano Gerardo Morón.

Los heridos quedaron identificados como Osdaly Riera, de 24 años; Saimir Naranjo, de 18, y Anderson David Perozo, de 26, agregó el comunicador social.

Se pudo conocer que gran cantidad de motorizados participó en la llamada "Noche de Brujas", el viernes 31 de octubre, colmando la esquina del sector conocido como "Los Tres Platos", en la intersección de las avenidas Los Médanos, Tirso Salaverría e Independencia.

Algunos jóvenes protagonizaron maniobras de "caballito" en la referida esquina, y luego la multitud de participantes en la rodada comenzaron a desplazarse por toda la avenida Independencia, rumbo a La Vela de Coro, antes de producirse la tragedia.

