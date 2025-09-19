Presa en la Guajira por presunta trata de menores: rescatan a una adolescente de 14 años

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron en Sinamaica, municipio Guajira, a una mujer señalada de captar a menores de edad para explotación sexual y trata de personas.

Durante el operativo, realizado por oficiales del Centro de Coordinación Policial Municipio Indígena Guajira, fue rescatada una adolescente de 14 años que había sido trasladada desde el sector El Gaitero, en Maracaibo, con destino a la ciudad colombiana de Maicao, según nota de prensa del Cpbez.

La detenida fue identificada como Wilmary Nohely Calderón Pérez, quien aseguró ser tía de la menor y afirmó que la llevaba a vivir a su casa en Colombia. Sin embargo, la joven informó a las autoridades que no existía parentesco entre ellas.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía 35ª del Ministerio Público, con competencia en menores, mientras la mujer permanece bajo custodia del Cpbez y continúan las investigaciones.