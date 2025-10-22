Polimaracaibo aprehende a sujeto señalado por violencia sexual a una joven durante seis años
Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP), del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo), detuvieron a un ciudadano, en el sector Cecilia Cuello, por su presunta implicación en un delito de violencia sexual continuo con penetración.
El detenido fue identificado como Narciso Junior Gómez Espinoza, de 38 años de edad.
El hecho fue denunciado por la progenitora de la víctima, de 19 años, quien manifestó a las autoridades que su hija había sido violada sexualmente por el aprehendido, su expareja sentimental, durante un período de seis años, iniciando cuando la joven tenía 13 años.
La situación salió a la luz este lunes, tras una advertencia a la madre por parte de un amigo de la víctima, lo que condujo a que la joven revelara la agresión, la cual se habría mantenido en silencio bajo amenazas de muerte por parte del supuesto autor.
El procedimiento se llevó a cabo cuando el acusado se disponía a llegar a la residencia de la víctima, momento en el cual los funcionarios le informaron el motivo de su presencia y procedieron a su aprehensión.
Tras las valoraciones médicas de rigor, el ciudadano detenido fue trasladado al Centro de Coordinación Policial Noreste, ubicado en el parque Vereda del Lago, para ser puesto a disposición del Ministerio Público.