Polimaracaibo aprehende a sujeto señalado por violencia sexual a una joven durante seis años

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP), del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo), detuvieron a un ciudadano, en el sector Cecilia Cuello, por su presunta implicación en un delito de violencia sexual continuo con penetración.

​El detenido fue identificado como Narciso Junior Gómez Espinoza, de 38 años de edad.

El hecho fue denunciado por la progenitora de la víctima, de 19 años, quien manifestó a las autoridades que su hija había sido violada sexualmente por el aprehendido, su expareja sentimental, durante un período de seis años, iniciando cuando la joven tenía 13 años.

​La situación salió a la luz este lunes, tras una advertencia a la madre por parte de un amigo de la víctima, lo que condujo a que la joven revelara la agresión, la cual se habría mantenido en silencio bajo amenazas de muerte por parte del supuesto autor.

​El procedimiento se llevó a cabo cuando el acusado se disponía a llegar a la residencia de la víctima, momento en el cual los funcionarios le informaron el motivo de su presencia y procedieron a su aprehensión.

Tras las valoraciones médicas de rigor, el ciudadano detenido fue trasladado al Centro de Coordinación Policial Noreste, ubicado en el parque Vereda del Lago, para ser puesto a disposición del Ministerio Público.