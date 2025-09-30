Policía asesina de un disparo a su pareja usando su arma de reglamento en plena fiesta

Los habitantes de Charallave, estado Miranda, se encuentran consternados tras la muerte de Angi Michael Masía Leal, una joven de 19 años, presuntamente asesinada por su pareja, Junior Antonio García García, de 20 años, quien es funcionario activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El hecho ocurrió en la mañana del sábado en el club campestre Bim-Bam-Bum, ubicado en el barrio 7 de Abril.

Según información recabada por NotiTuy24, el incidente se desencadenó durante una fiesta en el mencionado club, donde se encontraban varios funcionarios de la PNB y civiles. En el transcurso de la celebración, se produjo una fuerte discusión entre Angi y García. En un momento de tensión, el funcionario habría utilizado su arma de reglamento para dispararle a la joven.

Testigos del hecho intentaron auxiliar a Angi y la trasladaron en motocicleta hasta el ambulatorio Dr. Ramón Figueroa de Charallave, aproximadamente a las 11:55 de la mañana. Sin embargo, al llegar al centro de salud, la joven ya no presentaba signos vitales.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladaron al ambulatorio y, tras el levantamiento del cuerpo, realizaron las investigaciones pertinentes en la escena del crimen. La Delegación Municipal Ocumare del Tuy del Cicpc continúa con las pesquisas para esclarecer los detalles del caso.

Fuentes extraoficiales indican que García formaba parte de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la PNB, con sede en El Helicoide, Caracas. Tras el suceso, el presunto responsable se entregó a las autoridades en la sede del Cicpc en Ocumare del Tuy.

Este trágico evento ha generado gran conmoción en la comunidad, que espera se haga justicia en este caso.