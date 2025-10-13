Otro detenido por abuso sexual en San Francisco reporta el Cpbez

Tras ser denunciado por presunto abuso sexual a una niña, de diez años de edad, fue aprehendido por patrulleros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), Oscar Eduardo Sánchez Ramírez, de 25 años de edad.

El caso fue denunciado por la madre de la menor, quien informó que el hecho habría ocurrido en el barrio Vista al Sol, parroquia Domitilla Flores, municipio San Francisco.

La pequeña fue llevada al Centro de Diagnóstico Integral La Modelo y remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses; mientras que el presunto abusador quedó en custodia de la policía en el Centro de Coordinación Policial San Francisco Oeste, a disposición de la Fiscalía 35ª del Ministerio Público.