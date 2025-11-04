Muere niño de 9 años en reto viral de TikTok: Retenido su hermano de 14

Un niño de 9 años falleció en Santa Bárbara del Zulia, en el municipio Colón, tras intentar cumplir con un reto viral de TikTok que resultó fatal.

El desafío, conocido en las redes sociales, consiste en sostenerse del cuello con una cuerda durante 20 minutos, una práctica extremadamente peligrosa que el menor realizó junto a su hermano de 14 años.

El trágico hallazgo ocurrió cuando la madre de los menores ingresó a la habitación y descubrió al niño suspendido en el aire por la cuerda.

El Cicpc se encuentra investigando el caso, y aunque aún no se ha confirmado oficialmente, las autoridades manejan como principal hipótesis que el niño estaba intentando cumplir el reto viral cuando ocurrió la fatalidad.

El hermano mayor del niño, quien presenció el incidente, se encuentra bajo custodia policial mientras se realizan las investigaciones para determinar los detalles exactos de lo sucedido. Las autoridades locales han enfatizado la necesidad de actuar con urgencia para prevenir la propagación de este tipo de desafíos peligrosos entre los jóvenes, alertando sobre los riesgos que implican estos retos que se viralizan en plataformas como TikTok.

Este doloroso suceso ha puesto de manifiesto el creciente peligro de los retos virales en internet, que cada vez atraen a más jóvenes en busca de popularidad o fama temporal en redes sociales.

Aunque plataformas como TikTok han tomado medidas para eliminar contenido dañino, este tipo de desafíos sigue siendo un problema, especialmente entre los adolescentes, quienes a menudo no comprenden los riesgos involucrados.

La tragedia de Santa Bárbara del Zulia también ha desatado un debate sobre la supervisión parental en el uso de las redes sociales. Los expertos en seguridad digital y psicología infantil instan a los padres a monitorear de cerca las actividades de sus hijos en línea y a fomentar el diálogo sobre los peligros de los contenidos virales. Además, se hace un llamado a las plataformas sociales para que implementen medidas más estrictas que protejan a los menores de este tipo de desafíos peligrosos.

En lo que respecta a la investigación, las autoridades continúan recopilando información sobre el caso para esclarecer los hechos y determinar si el reto viral fue la causa directa de la muerte del niño.

Mientras tanto, este incidente lamentable sirve como un recordatorio de los riesgos asociados a las redes sociales y la importancia de una mayor supervisión y educación digital en la era moderna.