Liberan a actriz Angie Miller, detenida por el asesinato de los dos músicos colombianos en México

Autoridades mexicanas dejaron en libertad este viernes a la venezolana Angélica Torrini, de 29 años, quien había sido detenida por presunto secuestro en el caso del asesinato del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, y del DJ Jorge Herrera, alias DJ Regio Clown. Ambos músicos fueron hallados muertos el 22 de septiembre en el Estado de México.

La fiscalía de Ciudad de México informó inicialmente que Torrini, conocida en redes sociales como Angie Miller, estaba desaparecida, pero más tarde aclaró que en realidad había sido aprehendida el martes, un día después del hallazgo de los cuerpos. Su detención fue realizada por una unidad antisecuestro de la fiscalía mexiquense, en la misma zona donde aparecieron los cadáveres, detalló el periódico digital El Economista, de México.

En sus redes sociales, Torrini, quien se desempeña como actriz en la industria del entretenimiento para adultos, compartía imágenes junto a B King, a quien describió como “mi colombiano favorito” en un video publicado el 11 de septiembre. La joven, que reside en la capital mexicana, es modelo y madre de una niña, según la prensa local.

B King y DJ Regio Clown fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en Ciudad de México, a donde habían viajado para una serie de presentaciones. Su representante, Juan Camilo Gallego, quien denunció la desaparición, dijo a la emisora W Radio de Colombia que teme por su vida y ha solicitado asilo político en varios países.

Gallego rechazó versiones de que el doble homicidio esté vinculado a un cártel de drogas. Las fiscalías de Ciudad de México y del Estado de México continúan la investigación, pero hasta ahora han evitado ofrecer detalles sobre las pesquisas.

