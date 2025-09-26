Buscan en México a actriz porno venezolana, desaparecida tras rapto y asesinato de dos músicos colombianos

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México intensifica la búsqueda de Angélica Yetsey Torrini León, conocida en la industria del entretenimiento para adultos como Angie Miller, una actriz venezolana de 29 años desaparecida desde el 23 de septiembre de 2025 en la colonia turística de Santa Cruz Atoyac, en Benito Juárez, Ciudad de México.

Las autoridades han difundido detalles de sus tatuajes como pistas clave para su identificación: un corazón en la muñeca derecha, una fecha en el antebrazo derecho, un rayo detrás de la oreja, una enredadera y una carta de corazón en el brazo izquierdo, y el nombre “Mía” en el pecho, reseña El Colombiano.

La desaparición de Torrini León ocurrió días después del hallazgo de los cuerpos desmembrados de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias Dj Regio Clown, el 17 de septiembre. La Fiscalía confirmó sus identidades el 22 de septiembre.

Torrini, quien residía en Medellín, estaba en México desde agosto participando en shows eróticos y acompañando a los músicos en sus presentaciones, según sus redes sociales.

El caso ha generado alarma entre los allegados de la actriz, especialmente porque los asesinatos de los músicos han sido atribuidos al cártel La Familia Michoacana.

Las autoridades investigan si la desaparición de Torrini está relacionada con estos crímenes, en un contexto de creciente violencia en la capital mexicana. La Fiscalía ha instado a la población a proporcionar cualquier información que facilite la localización de la joven.