Incineraron la cocaína incautada en una narcolancha en Falcón

Una densa columna de humo negro se elevó este jueves desde el mechurrio del horno pirolítico y de lavado de gases de la Delegación Municipal Coro del Cicpc, en la avenida Alí Primera, durante la incineración pública de 3.001 kilogramos netos de clorhidrato de cocaína. La actividad, a la que se convocó a la prensa, formó parte del procedimiento contemplado en el artículo 193 de la Ley de Drogas.

El cargamento, que inicialmente se anunció con un peso bruto de 3,6 toneladas al incluir envolturas y sacos, fue confiscado tras una persecución marítima que culminó entre las costas de los municipios Colina y Zamora, en Falcón. La droga era transportada en una lancha tipo Go Fast, procedente de Colombia.

De acuerdo con reseña del periodista de sucesos, Gerardo Morón, la supervisión del acto de incineración estuvo a cargo del secretario de Seguridad de Falcón, general de brigada Miguel Morales Miranda, junto a representantes del Ministerio Público, la Fiscalía Superior, la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), el Comando Nacional Antidrogas de la GNB, Polifalcón, la PNB, el Cicpc, el Laboratorio de Criminalística, la GNB y el Destacamento de Vigilancia Costera, responsable de la incautación.

Por este caso fueron detenidos cuatro ciudadanos del estado Sucre, imputados por tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, además de asociación para delinquir.

Aunque el peso neto final quedó por debajo del récord regional, el alijo se mantiene entre los tres más importantes incautados en Falcón, estado que ocupa el segundo lugar en decomisos de drogas en Venezuela, detrás de Zulia.

