GNB incautó 295 mil cajas de cigarros de contrabando en Las Pulgas

El procedimiento se realizó específicamente en el pasillo 1 del bloque 3 del mercado maracaibero. También hallaron 12 mil unidades de chimó y cuatro bulto de tabaco
@VersionFinal Prensa GNB-Zulia

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), a través del trabajo de guardias nacionales bolivarianos adscritos al Comando de Zona Nro.11 Zulia, mediante labores de investigación e inteligencia y dándole cumplimiento a una orden judicial, efectuaron un allanamiento en establecimientos del mercado Las Pulgas en Maracaibo, logrando incautar 295 mil cajetillas de cigarros de contrabando.

El procedimiento se realizó específicamente en el pasillo 1 del bloque 3 del mercado. Al entrar y realizar la inspección judicial se hallaron 295 bultos de cigarros de diferentes marcas, cada bulto con 50 brazos, totalizando 295 mil cajetillas del producto.

Así mismo se hallaron 12 mil unidades de chimó y cuatro bultos de tabaco, contentivos de cuarenta y ocho unidades.

Se investiga la procedencia de esta mercancía y los responsables. Todo lo retenido quedó a orden del Ministerio Público.

