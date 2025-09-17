Fanb rescata a ciudadano secuestrado en Lossada y detiene a miembro de banda “El Virolo”

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), adscritos al Comando de Zona N° 11 Zulia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), liberaron a un ciudadano que permaneció 24 horas en cautiverio en el sector Los Rosales, parroquia La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada.

El operativo, realizado tras labores de inteligencia, patrullaje y escudriñamiento en respuesta a una denuncia de secuestro, permitió la detención de un integrante activo del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (Gedo) “El Virolo”, que no fue identificado, de acuerdo con lo informado por la GNB-Zulia a través de sus redes sociales.

Durante el procedimiento se incautó un fusil automático modelo M24 calibre 5.56 x 45 mm, una pistola calibre .45 mm, 125 municiones de distintos calibres, cuatro cargadores, dos radios portátiles, cinco motocicletas, cuatro teléfonos celulares con información de interés criminalístico y una camioneta solicitada por robo.

El detenido y las evidencias fueron puestos a la orden del Ministerio Público para las actuaciones legales correspondientes.