Dos detenidos por presunto microtráfico de drogas en San Francisco

Funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada (Dcdo) del estado Zulia, de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), desplegaron un operativo en el sector Portal de Belén, parroquia José Domingo Rus del municipio San Francisco, que culminó con la detención de dos ciudadanos vinculados presuntamente al microtráfico de drogas.

Estas personas, al percatarse de la presencia policial, intentaron evadir el procedimiento. Tras la verificación corporal, se incautó un envoltorio elaborado en material sintético traslúcido, con un peso aproximado de 116 gramos de presunta marihuana, un bolso de color rojo y dos teléfonos celulares.

Asimismo, se decomisó dinero en efectivo en moneda nacional de distintas denominaciones, además de billetes en divisa extranjera.

Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía con competencia en materia de drogas.