Choque de aviones en aeropuerto de Nueva York en plena escasez de controladores aéreos: no hubo heridos

El 1 de noviembre de 2025, un incidente en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia involucró a dos aviones de United Airlines que chocaron en pista, sin que se reportaran heridos.

Este evento ocurrió en un contexto de caos aeroportuario debido a la escasez de controladores aéreos, resultado del cierre del Gobierno Federal en EE.UU, reportaron agencias internacionales.

El vuelo 580 de United Airlines, que aterrizó proveniente de Chicago, colisionó con la cola del vuelo 434 de la misma compañía. Este último se encontraba detenido, esperando despegar hacia Houston. Como consecuencia del choque, se llevó a cabo el desembarque de todos los pasajeros y se canceló el vuelo con destino a Texas.

El incidente tuvo lugar al final de un día complicado en los aeropuertos neoyorquinos, que se vieron afectados por turbulencias y por la escasez de personal en control de tráfico aéreo.

Tanto LaGuardia como el aeropuerto John F. Kennedy suspendieron temporalmente los despegues, alineándose con la situación crítica que enfrentan actualmente los controladores aéreos.

La inquietud en EE.UU. aumenta a medida que más de 730.000 empleados federales, incluidos los controladores aéreos, cumplen funciones esenciales sin recibir sus salarios hasta que el cierre del Gobierno sea levantado. Esto ha llevado a temores de que una mayor carga laboral pueda resultar en un aumento de ausencias entre el personal de control de tráfico aéreo.

Este escenario recuerda al cierre del Gobierno de 2018-2019, el más prolongado en la historia del país, cuando las ausencias de controladores aéreos interrumpieron significativamente el tráfico aéreo y obligaron a los legisladores a alcanzar un acuerdo presupuestario.

Actualmente, el Senado estadounidense enfrenta un bloqueo debido a las demandas de los demócratas, quienes exigen la extensión de los subsidios del programa sanitario Obamacare a cambio de sus votos para un presupuesto que permita reiniciar el funcionamiento del Gobierno Federal.