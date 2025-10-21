Apresan a sujeto por presunto acoso sexual infantil e instigación a la prostitución

Oficiales de la Policía del municipio San Francisco (Polisur) realizaron la aprehensión de un sujeto, por presunto acoso sexual infantil e instigación a la prostitución en Mercasur.

Durante labores de patrullaje a pie por el área de los plátanos de la Empresa Socialista Mercado Mayorista del Sur (Esomercasur, antiguo Mercamara), los funcionarios atendieron el llamado de una ciudadana, quien informó que el individuo le había ofrecido a su hija de 11 años la cantidad de 500 bolívares para tener relaciones sexuales. Durante la denuncia, se expuso que el ciudadano había estado instigando a la niña desde el pasado viernes.

Inmediatamente, se procedió a la búsqueda del indiciado, quien, al ser restringido, fue trasladado al comando de Polisur, ubicado en el mercado.

Fue identificado como José Antonio Fernández, de 67 años de edad. Posteriormente, fue llevado al ambulatorio Sierra Maestra para su valoración médica, donde el doctor lo encontró en excelente estado. Finalmente, fue trasladado al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido, donde quedó a la orden del Ministerio Público.