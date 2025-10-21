El diario plural del Zulia


Apresan a sujeto por presunto acoso sexual infantil e instigación a la prostitución

Durante labores de patrullaje a pie por el área de los plátanos del antiguo Mercamara, funcionarios atendieron el llamado de una mujer, quien informó que el individuo le había ofrecido a su hija de 11 años la cantidad de 500 bolívares para tener relaciones sexuales. Durante la denuncia, se expuso que el ciudadano había estado instigando a la niña desde días atrás
SucesosVF Home
Nota de prensa
@VersionFinal Prensa Polisur

Oficiales de la Policía del municipio San Francisco (Polisur) realizaron la aprehensión de un sujeto, por presunto acoso sexual infantil e instigación a la prostitución en Mercasur.

Durante labores de patrullaje a pie por el área de los plátanos de la Empresa Socialista Mercado Mayorista del Sur (Esomercasur, antiguo Mercamara), los funcionarios atendieron el llamado de una ciudadana, quien informó que el individuo le había ofrecido a su hija de 11 años la cantidad de 500 bolívares para tener relaciones sexuales. Durante la denuncia, se expuso que el ciudadano había estado instigando a la niña desde el pasado viernes.

Inmediatamente, se procedió a la búsqueda del indiciado, quien, al ser restringido, fue trasladado al comando de Polisur, ubicado en el mercado.

Fue identificado como José Antonio Fernández, de 67 años de edad. Posteriormente, fue llevado al ambulatorio Sierra Maestra para su valoración médica, donde el doctor lo encontró en excelente estado. Finalmente, fue trasladado al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido, donde quedó a la orden del Ministerio Público.

Siga leyendo
Lea también

Laura Pausini anuncia disco con temas de Bad Bunny y Joan Sebastian

Alcaldía de Maracaibo despliega su personal de fiscalización ambiental en todas las…

Grupo Farma Express emite comunicado y se desvincula de sede Indio Mara

500 millones podrían tener osteoporosis sin saberlo, alerta Amgen en Día Mundial

Comentarios
Cargando...