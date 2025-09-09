Amenaza con un arma de fuego a un hombre y lo detienen en Mara

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), adscritos al Comando de Zona N.º 11 Zulia, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron en flagrancia a un sujeto en el municipio Mara, luego de que un ciudadano lo denunciara haberlo amenazado con un arma de fuego.

La aprehensión se logró tras labores de inteligencia y patrullaje en la zona, informó la GNB-Zulia a través de sus redes sociales.

Durante el procedimiento, los funcionarios incautaron en el interior del vehículo del detenido una pistola calibre 9 mm, un revólver calibre 38 mm, un envoltorio de presunta marihuana con un peso aproximado de 88 gramos, un cargador de arma de fuego con dos cartuchos percutidos —que habrían sido accionados contra la víctima— y un teléfono celular.

Las autoridades informaron que se investigan los antecedentes del ciudadano detenido. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.