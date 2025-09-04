Las muelas del juicio podrían ser clave en la neurociencia y medicina regenerativa

Por su aparente inutilidad, las muelas del juicio han sido consideradas durante mucho tiempo dientes desechables. Sin embargo, la ciencia moderna ha revelado que estas piezas pueden ser una fuente valiosa de células madre mesenquimales, con un potencial extraordinario para la medicina regenerativa.

Estas células tienen la capacidad de transformarse en distintos tipos celulares, incluyendo neuronas funcionales, y secretan factores neurotróficos como Bdnf y Gdnf, esenciales para la supervivencia y regeneración neuronal. Su acción favorece el crecimiento axonal, la recuperación sináptica y reduce procesos inflamatorios perjudiciales en el tejido cerebral.

En estudios experimentales con modelos de Parkinson y Alzheimer, las células derivadas de muelas del juicio demostraron resultados prometedores, incluyendo recuperación parcial de funciones motoras y cognitivas, además de una neuroprotección sostenida.

A diferencia de otras fuentes de células madre, obtenerlas es poco invasivo y no plantea dilemas éticos, ya que se utilizan dientes ya extraídos. Esto convierte a la odontología en un aliado inesperado de la neurociencia y abre nuevas posibilidades terapéuticas para enfermedades neurodegenerativas.

En un futuro cercano, un simple diente extraído podría convertirse en una herramienta fundamental contra trastornos como Parkinson y Alzheimer.