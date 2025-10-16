Venezuela pide a la ONU investigar presuntas ejecuciones de EE. UU. en el mar Caribe

El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, anunció este jueves 16 de octubre que su Gobierno entregó una carta al Consejo de Seguridad del organismo internacional para solicitar una investigación sobre los asesinatos presuntamente cometidos por fuerzas estadounidenses en aguas internacionales del mar Caribe, y que se determine su carácter ilegal.

En la misiva, Caracas denunció que el pasado 14 de octubre funcionarios de Estados Unidos llevaron a cabo una “nueva serie de ejecuciones extrajudiciales” en el Caribe, a pocas millas de las costas venezolanas, contra civiles que se encontraban en una pequeña embarcación. Las víctimas, según el texto, fueron identificadas como dos pescadores de Trinidad y Tobago, reseña Telesur.

De acuerdo con el Gobierno venezolano, este hecho se suma a una serie de bombardeos registrados desde septiembre, con un saldo total de cinco ataques y 27 personas fallecidas, entre ellas nacionales de Colombia y Trinidad y Tobago.

Esto indica que afecta a toda la región. No es un tema nada más venezolano, porque las amenazas vienen contra nosotros, pero las víctimas son de otros países también”, afirmó Moncada.

La carta enviada a la ONU advierte que los “nuevos y peligrosos desarrollos” de la última semana representan un “punto de máxima tensión para la paz y la estabilidad de Venezuela”. La alarma surge tras recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien habría señalado que Washington evalúa lanzar “ataques en tierra” contra el país suramericano.

Caracas sostiene que tal acción constituiría una violación directa del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza. Además, denunció que la Casa Blanca autorizó de manera secreta a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para realizar “operaciones letales” encubiertas en Venezuela y en el Caribe.

El documento también hace referencia al “expediente tenebroso” de la CIA en la región, mencionando acciones de sabotaje, contrainsurgencia, golpes de Estado y magnicidios, “con la finalidad de instalar sistemas políticos serviles a los intereses estadounidenses”.

Venezuela acusa a Estados Unidos de desarrollar una “gran operación de propaganda belicista”, acompañada de una “escalada militar” y una “avanzada clandestina de inteligencia, con licencia para matar”, con el objetivo de propiciar un cambio de Gobierno en el país.

Ante ello, el embajador Moncada pidió al Consejo de Seguridad que, además de investigar los asesinatos denunciados, evalúe la amenaza que representan las ejecuciones extrajudiciales, la concentración de fuerzas militares, la retórica bélica y las operaciones clandestinas de la CIA para la paz en América Latina y el Caribe.

Finalmente, Venezuela solicitó que el Consejo emita un pronunciamiento que reafirme “el respeto irrestricto a la soberanía, independencia e integridad territorial de Venezuela como base indispensable para preservar la paz regional”.