Venezuela denuncia ante secretario general de la ONU "hostigamiento" de EE. UU.

El embajador permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, se reunió el jueves con el secretario general del organismo, António Guterres, para denunciar el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en la región sur del Caribe.

La República Bolivariana de Venezuela informa que, a través de su Misión Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hizo entrega en el día de hoy (jueves) de una comunicación oficial dirigida al secretario general, António Guterres, en la cual se denuncian los más recientes y peligrosos desarrollos de la política de hostigamiento del Gobierno de EE. UU. contra nuestro país", indicó el Ejecutivo en un comunicado divulgado por el canciller Yván Gil.

El canciller acompañó el texto con una fotografía de Moncada junto a Guterres en la ONU.

Caracas exigió a Guterres exhortar a EE. UU. a cesar las acciones hostiles en su contra.

Venezuela "insta al secretario general de la ONU a asumir, en el marco de sus competencias, la defensa activa de los valores y principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, exhortando al Gobierno de EE. UU. a cesar sus acciones hostiles y a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela", destaca el documento.

En la misiva, el Gobierno dejó claro que las agresiones han escalado desde sanciones hasta alcanzar "un nivel de amenaza sin precedentes con el despliegue militar estadounidense en el Caribe".

La administración de Nicolás Maduro señaló que genera alarma la presencia de destructores y un crucero lanzamisiles, así como el despliegue de un submarino nuclear de ataque rápido, "lo que constituye la primera ocasión en la historia en que se introducen activos militares con capacidad nuclear en América Latina y el Caribe".

La introducción de un componente nuclear en el Caribe atenta contra la estabilidad hemisférica, erosiona la confianza en el régimen internacional de no proliferación y desarme, y pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales", resalta el comunicado.

El Gobierno reiteró que esta acción de EE. UU. viola abiertamente el Tratado de Tlatelolco, que establece la desnuclearización de la región, así como la Carta de las Naciones Unidas.