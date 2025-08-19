Tres ministerios firman alianza con una planta avícola del Zulia

Los ministros para la Agricultura y Tierras, Julio León Heredia, de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, y de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, formalizaron una alianza estratégica con una planta avícola ubicada en el estado Zulia, para maximizar su capacidad instalada y aumentar la producción de alimentos en el país.

Esta planta, adscrita al Ministerio de Agricultura, reactivará sus líneas de producción para mejorar la respuesta a las demandas de la población venezolana, señala una nota de prensa del Centro Internacional de Inversión Productiva (Ciip).

El acuerdo busca impulsar la recuperación del sector primario y agroindustrial, además de garantizar una mayor diversificación en la oferta alimentaria. Con esta medida, se espera mejorar la disponibilidad de productos esenciales para la canasta básica, asegurando que lleguen a los consumidores a precios justos y de calidad.