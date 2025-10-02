Senadores presionan al Pentágono sobre base legal de ataques a barcazas de los carteles

En una reunión a puerta cerrada, senadores demócratas y republicanos, confrontaron a Earl Matthews, principal abogado del Pentágono, para que brindara una mejor explicación legal de los ataques a presuntos barcos narcotraficantes latinoamericanos en el Caribe, según un reportaje publicado por The Wall Street Jornal, con base en fuentes vinculadas con el encuentro.

Se habría tratado de una sesión informativa clasificada del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, realizada la tarde del miércoles. Allí el asesor expuso la base legal de los ataques militares ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump.

Matthews se refirió repetidamente a la designación por parte de Trump de algunos cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que, según él, otorgaba al Departamento de Defensa la autoridad unilateral para usar la fuerza militar contra ellos, según algunas fuentes.

El abogado se negó a proporcionar una justificación por escrito de los ataques, la cual, de acuerdo con expertos legales, es necesaria para la transparencia y la rendición de cuentas.

Un día después de la sesión informativa a puerta cerrada, Trump declaró este jueves en un aviso confidencial al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado no internacional" con los cárteles. En el documento, al que tuvo acceso The Wall Street Journal, la administración calificó a los cárteles como "organizaciones terroristas designadas" y afirmó haber "determinado que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos".

Algunos legisladores republicanos y demócratas que asistieron a la sesión informativa del Comité de las Fuerzas Armadas expresaron su preocupación por la justificación de la administración e instaron a los funcionarios a elaborar un caso legal más sólido, según informaron algunas personas familiarizadas con el debate.

No les convencen

El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia que asistió a la sesión informativa, no abordó los detalles, pero afirmó que existe "confusión y preocupación" bipartidista con respecto a la explicación legal del Pentágono sobre los ataques.

“Estuve presente, pero no estoy satisfecho”, declaró Kaine, señalando que él y el senador Adam Schiff (demócrata por California) presentaron recientemente una resolución de la Ley de Poderes de Guerra para “retirar el control del Congreso sobre acciones militares de este tipo en el Caribe”.

Por su parte, el senador Jack Reed (demócrata por Rhode Island), el demócrata de mayor rango en el comité, criticó a la administración Trump por no ofrecer "ninguna justificación legal, pruebas ni información de inteligencia creíbles" para los ataques. “Todo estadounidense debería estar alarmado de que su Presidente haya decidido librar guerras secretas contra cualquiera que considere enemigo”, declaró Reed.

Las preguntas planteadas en la reunión del ilustran una posible división entre los legisladores y la Casa Blanca sobre uno de los usos de la fuerza más controvertidos de este año.

Si bien existe un amplio consenso sobre la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas en Estados Unidos, en el Capitolio crece la preocupación de que la administración se haya excedido en su autoridad legal, especialmente porque aún no ha presentado pruebas públicas de que los objetivos fueran narcotraficantes.

¿Legales?

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, declaró el miércoles que las operaciones “son legales tanto según el derecho estadounidense como el internacional, y que todas las acciones cumplen plenamente con el derecho aplicable a los conflictos armados”.

Parnell añadió que la sesión informativa era clasificada. "Es razonable esperar que la divulgación no autorizada de la información" proporcionada el miércoles "cause daños excepcionalmente graves a la seguridad nacional" y a las operaciones, activos o individuos del Pentágono, afirmó.

“Es increíblemente alarmante sugerir que se esté discutiendo el contenido de esa sesión informativa, dada la autorización de seguridad requerida para asistir”, declaró el portavoz, Dave Vásquez. "La mayoría del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado considera esta filtración a la prensa una posible violación grave de la seguridad”.

Republicano, en contra

No todos los congresistas republicanos respaldan los ataques. El senador Rand Paul (republicano por Kentucky) ha criticado duramente la campaña, pero ninguno de los republicanos del Comité de Servicios Armados se ha pronunciado públicamente en contra de los ataques.

“El presidente Trump tiene todo el derecho, bajo el Artículo II de la Constitución, de declarar la guerra contra quienes la libran contra Estados Unidos”, declaró el senador republicano Tom Cotton, de Arkansas, miembro del comité, en una declaración al Journal. “Este tipo de acciones han sido realizadas en numerosas ocasiones por presidentes de ambos partidos”.

La senadora Joni Ernst (republicana, Iowa), quien asistió a la sesión, se negó a comentar lo sucedido, pero afirmó aprobar la campaña militar del gobierno contra los cárteles.

“Apoyo plenamente al presidente Trump en su lucha contra el flagelo de las drogas en el país, combatiendo a los narcoterroristas”, declaró Ernst. “Si estos narcotraficantes continúan contrabandeando drogas, se enfrentarán a una reacción rápida y feroz”.

Algunos abogados militares y otros funcionarios del Pentágono expresaron su preocupación internamente sobre las implicaciones legales de la campaña contra los cárteles de la droga en Latinoamérica.

Criticas a Trump

Todd Huntley, abogado defensor retirado de la Marina y director del programa de derecho de seguridad nacional de la facultad de derecho de la Universidad de Georgetown, afirmó que usar la designación de orden terrorista extranjera (OTE) como justificación de los ataques no constituye un argumento legal sólido.

“Declarar a una organización como Organización de Transición Extranjera (OTE) no implica ninguna autoridad adicional para usar la fuerza contra dichas organizaciones”, afirmó Huntley, añadiendo que la designación se utiliza principalmente para perseguir a actores que brindan “apoyo material” a dichos grupos.

El lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó estar listo para declarar el estado de emergencia por lo que calificó de agresión estadounidense tras los ataques militares estadounidenses a buques procedentes de Venezuela. El gobierno de Trump afirmó que todos los fallecidos —al menos 17 personas— eran narcoterroristas.

La explicación legal de Matthews a los senadores en la sesión informativa difiere de la justificación pública de la Casa Blanca para la campaña. El mes pasado, el gobierno envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), y al senador republicano Chuck Grassley de Iowa, explicando su opinión de que el presidente actuó dentro de su autoridad constitucional como comandante en jefe para llevar a cabo el ataque inicial.

La Casa Blanca también ha afirmado que Estados Unidos está ejerciendo su derecho a la legítima defensa conforme al derecho internacional. “En este momento no es posible conocer el alcance total ni la duración de las operaciones militares que serán necesarias”, escribió Trump en la carta.