“Pretenden imponer un relato criminal”: Padrino López arremete contra EE.UU. por acusaciones de narcotráfico

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó este martes al gobierno de Estados Unidos de desarrollar una “campaña criminal” para vincular al Estado venezolano con el narcotráfico, en lo que calificó como un intento por “imponer un relato falso” a nivel internacional.

Durante una declaración a medios, Padrino López rechazó de forma categórica las acusaciones que señalan a Venezuela como un “narco-Estado” y afirmó que Washington intenta “fabricar una mentira con patas muy cortas” para desacreditar al país.

“Intentan posicionar en todo el mundo un relato criminal, para que se pretenda creer que el Estado venezolano funciona como un narco-Estado. ¡Qué cosa tan grotesca y vulgar!”, expresó el ministro, visiblemente molesto por los recientes señalamientos.

En paralelo, el titular de Defensa anunció la incautación de 2.800 kilos de cocaína en el estado Amazonas, específicamente en el municipio Maroa, en un operativo que, según dijo, demuestra la actuación constante de las autoridades venezolanas contra las redes del narcotráfico.

“No faltará quien diga que ahora sí estamos descubriendo, que estamos asustados”, comentó, aludiendo a posibles críticas que podrían minimizar la relevancia del procedimiento.

Padrino López insistió en que Venezuela no es un país clave en el tráfico internacional de drogas y citó informes de la DEA y la ONU para respaldar su afirmación:

“Siempre tratan de colocar a Venezuela en medio del narcotráfico, cuando informes de la DEA y de la ONU dicen que nuestro país es extremadamente marginal en este tema. Pero seguramente habrá quienes quieran hacer creer lo contrario”, concluyó.

El pronunciamiento del ministro se produce en un contexto de tensiones crecientes entre Caracas y Washington, marcado por el despliegue de unidades militares estadounidenses en el Caribe y los recientes operativos antidrogas impulsados por el gobierno de Nicolás Maduro.