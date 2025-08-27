Petróleo venezolano registra el precio más bajo entre los crudos importados que ha comprado EE. UU.

Según los reportes de precios del crudo importado por Estados Unidos entre 2023 y 2025, el petróleo venezolano ha sido cotizado considerablemente más bajo que el de otros países productores. Durante los años 2023 y 2024, el costo del crudo venezolano en los puertos estadounidenses fue entre 22% y 24% inferior al de otros barriles de petróleo adquiridos por EE. UU.

En 2023, el precio promedio de desembarque del crudo venezolano fue de US\$67,63, lo que, aunque estuvo cerca del precio del crudo canadiense, fue significativamente menor que los US\$88,85 del barril nigeriano, los US\$84,19 del de Arabia Saudita, los US\$72,44 del mexicano y los US\$76,70 del colombiano.

Para 2024, el precio del crudo venezolano se ubicó en un promedio de US\$66,97. Este precio fue menor al de Canadá por solo un dólar, pero estuvo por debajo en comparación con el crudo de Colombia (US\$75,97), Arabia Saudita (US\$82,97) y México (US\$71,97), publica Banca y Negocios.

Hasta mayo de 2025, tras la vigencia del cese de la Licencia General Nº41 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., que permitía a Chevron operar en Venezuela, el precio del crudo venezolano fue de US\$64,46. Este precio fue inferior al del crudo colombiano (US\$68), mexicano (US\$65,13) y nigeriano (US\$76,14), según los datos de Petroguía.

Este patrón de precios más bajos ha generado un debate sobre la competitividad del crudo venezolano en el mercado internacional, especialmente en un contexto donde el país enfrenta sanciones y limitaciones para la exportación de su petróleo.