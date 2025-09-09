Padrino López denuncia un "falso positivo" con supuesta presencia de helicóptero cerca de Venezuela

Sectores de la oposición venezolana han promovido en redes sociales una campaña en la que señalan la supuesta presencia de un helicóptero militar de Estados Unidos cerca de un territorio insular del país. En respuesta, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado en el que calificó esta versión como parte de un “falso positivo” destinado a justificar una posible agresión militar contra Venezuela.

Padrino López explicó que, según esta narrativa, Washington podría incluso dañar o destruir la aeronave en la zona para generar un incidente internacional, comparando la situación con episodios históricos como el del Golfo de Tonkin en 1964, cuando Estados Unidos alegó que Vietnam del Norte atacó uno de sus buques, hecho que sirvió de argumento para intensificar su ofensiva militar.

El titular de Defensa, en información difundida por VTV, sostuvo que la información difundida forma parte de “operaciones psicológicas” atribuidas al gobierno estadounidense, destinadas a crear escenarios ficticios como paso previo a eventuales intervenciones armadas.

Además, señaló que, en esta ocasión, las justificaciones de Washington se enmarcan en una supuesta “lucha contra el narcotráfico”, aunque, según su versión, el objetivo real sería el derrocamiento del Gobierno venezolano.

Finalmente, Padrino López rechazó lo que describió como “acciones de guerra cognitiva” y aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se mantendrá firme en la defensa de la soberanía territorial, al tiempo que priorizará la vía diplomática para preservar la paz.

Lee más: