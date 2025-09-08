Helicóptero estadounidense habría sobrevolado aguas internacionales muy cercanas a Maiquetía

Un helicóptero militar perteneciente a Estados Unidos sobrevoló este lunes aguas internacionales en el Caribe, pasando justo frente a la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón

Bolívar, en Maiquetía estado La Guaira de Venezuela.

De acuerdo con FlightRadar24, se trata de un helicóptero modelo MH-60R “Seahawk” matrícula FFAB123, que habría sido captado por el monitor de tráfico aéreo poco antes del mediodía.

El periodista Eduardo Meloni también dio la noticia en su cuenta de X: “Un helicóptero del ejército de los Estados Unidos MH-60R Seahawk sobrevoló en el centro de la Región de Información de Vuelo de Maiquetía, dentro de la plataforma continental extendida de Venezuela”.

El helicóptero fue visualizado a poco más de 138 kilómetros de la isla La Orchila y entró en la FIR de la torre de Maiquetía, por lo que debió producirse algún tipo de comunicación entre autoridades de ambos países.

Poco después, el helicóptero estadounidense desapareció del radar, aunque no quedó claro si fue porque aterrizó en la cubierta del buque de guerra que le acompañaba o sostuvo su vuelo con el transpondedor apagado.

La situación se registra en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Solo la primera semana de septiembre, el Gobierno de Trump envió más naves al Caribe para la lucha contra el narcotráfico. En respuesta, la administración de Maduro sobrevoló aviones militares sobre buques destructores en el mar.