Militares se despliegan en el Aeropuerto de Maiquetía, puertos y aduanas de costas venezolanas

Venezuela informó este miércoles sobre un nuevo despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país, donde se encuentra el principal aeropuerto, como respuesta a las maniobras militares ordenadas por Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe.

El gobierno del presidente Donald Trump desplegó hace más de un mes ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear en el sur del Caribe, frente a las costas de Venezuela, con el argumento de combatir el "narcotráfico".

Estados Unidos ha abatido al menos a 21 presuntos narcotraficantes en ataques contra embarcaciones. Venezuela condena estas acciones y califica el despliegue estadounidense como una "amenaza" orientada a promover un "cambio de régimen".

Arrancó el ejercicio independencia 200, de activación integral de todos los planes de defensa y ofensiva permanente en la zona de defensa integral La Guaira y en la zona de defensa integral Carabobo", anunció el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un audio difundido por Telegram.

Los militares fueron desplegados en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira, que sirve a Caracas; así como en puertos, aduanas, unidades militares e instituciones, informó el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien acompañó el operativo.

De acuerdo con el gobierno, en La Guaira se ejecuta un plan defensivo con redes de vigilancia y drones, que incluye la participación de la milicia, un cuerpo armado integrado por civiles.

En el estado Carabobo, las maniobras se concentran en el fuerte militar Paramacay, ubicado en la capital regional, Valencia.

Militares y policías también se desplegaron en la avenida Universidad, una de las principales arterias de Valencia, para realizar ejercicios tácticos ante un posible escenario de "invasión", según constató la AFP.

Trump aseguró el domingo que los ataques contra pequeñas embarcaciones cerca de las costas venezolanas han sido tan efectivos que "no hay más botes" en esa zona del Caribe.

Hasta la fecha, Venezuela ha realizado maniobras en estados fronterizos con Colombia, como Zulia (noroeste), donde activó la operación Catatumbo con 25.000 efectivos.

También ha desarrollado ejercicios en Caracas y en los estados costeros de La Guaira, Falcón, Sucre, Nueva Esparta y la isla La Orchila, en el Caribe.

El gobierno venezolano, además, se prepara para decretar un posible estado de conmoción exterior, una medida de excepción que otorgaría a Maduro poderes especiales y permitiría la "restricción temporal" de derechos constitucionales.

