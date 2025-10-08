Padrino López: "No quiero ser alarmista, pero hay que prepararse"

El ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, advirtió este miércoles 8 de octubre sobre lo que calificó como la “irracionalidad” del gobierno de Estados Unidos frente a Venezuela, en declaraciones en las que instó a la población a mantenerse alerta y preparada. En este sentido, destacó: "No quiero ser alarmista, pero hay que prepararse".

“Yo, como militar y ciudadano, tengo que suponer siempre la peor hipótesis. No quiero alarmar ni generar desasosiego en la población, pero sí alertar que debemos prepararnos”, recalcó Padrino López, durante una alocución por VTV.

El funcionario calificó la actuación estadounidense como “no normal, antipolítica, antihumana, guerrerista, grosera y vulgar”, y cuestionó las acusaciones de narcotráfico contra el Estado venezolano y sus líderes. “Inventan cosas de la nada. Es algo vulgar, grotesco y estrafalario, que nadie en el mundo se lo cree. Por supuesto, ellos saben que están mintiendo”, sostuvo.

Padrino López hizo énfasis en la necesidad de que Venezuela se mantenga vigilante frente a lo que considera una estrategia hostil del país norteamericano.

El Ministro resaltó además que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) mantiene un alto nivel de cohesión y que el pueblo venezolano posee una elevada consciencia, “porque del hegemón del mundo se puede esperar cualquier cosa”, señaló, citado por VTV.

Añadió que “solo quiero imprimir realismo sobre la situación que vivimos; mientras mejor preparación tengamos como pueblo, las cosas fluirán mucho mejor si las practicamos y articulamos desde tiempos de paz”.

Asimismo, el militar advirtió que una eventual agresión estadounidense desde el mar Caribe podría manifestarse de diversas formas, incluyendo ataques aéreos, bloqueos navales, incursiones de fuerzas especiales, ofensivas con drones, imposición de zonas de exclusión aérea, asesinatos selectivos y sabotajes al sistema eléctrico, así como al suministro de gas y alimentos.

