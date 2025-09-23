María Corina exige la libertad de Juan Pablo Guanipa a cuatro meses de su detención

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado expresó este martes un mensaje de apoyo a Juan Pablo, a quien calificó de “valiente, generoso y leal” a la causa de la libertad del país, al cumplirse cuatro meses de su detención, que la líder opositora describe como un “secuestro”.

Juan Pablo, a cuatro meses de tu secuestro, te enviamos nuestra fuerza y profundo respeto. Tu valentía, generosidad y lealtad con la causa de nuestra libertad hicieron que te ganaras la confianza y el cariño de los venezolanos de bien”, manifestó Machado a través de sus redes sociales.

La exdiputada aseguró que continúa “avanzando todos los días” y expresó su confianza en que “muy pronto” podrá reencontrarse con él en un país libre.

Desde ese mismo día vamos a levantar entre todos a este país nuestro. Será un trabajo arduo, retador y complejo, sin un instante de descanso, y lo vamos a disfrutar, porque serán los mejores días de nuestra vida, transformando y sirviendo a Venezuela”, agregó.

Machado ha denunciado en reiteradas ocasiones la detención de dirigentes opositores y activistas, a quienes considera presos políticos, y mantiene su llamado a la unidad de la ciudadanía para lograr un cambio político en Venezuela.