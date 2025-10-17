Maduro: "Mis 'amiguis' de Miami Herald pretendieron crear una intriga, eso no lo creyó nadie"

Durante la inauguración de la Ciudad del Emprendimiento en el urbanismo Oscar López Rivera, el presidente de la República, Nicolás Maduro, volvió a referirse a las versiones mediáticas que, según afirmó, buscan generar divisiones dentro del liderazgo político venezolano.

El mandatario aludió específicamente a un reporte publicado en Estados Unidos. “Por eso, ayer trataron de meter desde el Miami Herald, desde Miami, imagínate tú, ‘mis amiguis’ de Miami, pretendieron crear una intriga, que estábamos divididos, que estábamos enfrentados. Mira, eso no lo creyó nadie, eso es sencillamente imposible”, expresó, citado por Prensa Presidencial.

Maduro recalcó que la unidad dentro de su gobierno y del movimiento político que representa “no está en discusión”, al asegurar que esta se basa en “el amor más grande por nuestra historia, por nuestro pueblo, y por el futuro y la esperanza de Venezuela”.

Finalmente, el jefe de Estado desestimó con dureza a quienes —dijo— promueven rumores de división, y afirmó que su prioridad continúa siendo la labor productiva del país: “Así que les ratifico a mis amiguis de Miami y del Miami Herald, son unos imbéciles. Estúpidos, estúpidos, muy estúpidos. Bueno, nosotros lo que queremos es seguir trabajando”.

