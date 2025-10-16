Maduro arremete contra medios e “imperialistas”: "Alto mando político-militar está “más unido que nunca”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó este jueves duras críticas contra los sectores que, según dijo, intentan sembrar intrigas sobre la situación política y militar del país, al tiempo que aseguró que existe plena cohesión dentro de la cúpula del poder.

Son unos imbéciles, todo lo que dicen de nosotros son mentiras. Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias: hoy el alto mando político-militar de la revolución está más unido y resteado que nunca en defensa de nuestra patria”, expresó el mandatario durante un acto transmitido por el canal estatal VTV.

El jefe de Estado hizo estas declaraciones, a propósito de una información difundida por el diario El Nuevo Herald, de Miami, en la que se refiere a una presunta propuesta a Washington, por parte de los hermanos Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta, de encabezar una transición sin Maduro.

Maduro ha intensificado en los últimos días sus mensajes de respaldo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y al alto mando político, en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos y de una mayor presencia militar estadounidense en el Caribe.

