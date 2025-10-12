“Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados”, afirma María Corina Machado

Desde hace más de un año, un fondo blanco ha acompañado cada aparición de María Corina Machado, la única testigo silenciosa de su vida en la clandestinidad mientras continúa su labor política en Venezuela. La medida le ha permitido mantenerse en el país y evitar la persecución del gobierno de Nicolás Maduro, que ha llevado a muchos de sus colaboradores a la cárcel, al exilio o al refugio.

Esa pared blanca fue el escenario del momento en que Machado se enteró, en la madrugada del viernes, de que había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. La reacción de la líder opositora quedó registrada únicamente por su voz en un video que circuló junto al anuncio oficial del Comité Noruego.

Este es uno de los días más increíbles de mi vida y yo sentía que necesitaba que alguien me abrazara y me pellizcara para estar segura que esto es verdad”, confesó Machado en una entrevista por Zoom con La Nación, aún asimilando la magnitud del reconocimiento otorgado “por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en Venezuela.

El tono de la política venezolana cambia cuando habla del futuro de su país. Para Machado, no hay dudas: “Maduro tiene los días contados”, afirma con firmeza. Aunque evita mencionar directamente la presión militar de Estados Unidos, sostiene que “si Maduro quiere la paz, que se vaya ya”.

Sobre las repercusiones de un cambio de régimen en Venezuela para América Latina, la líder opositora asegura que una caída del chavismo “representará un golpe letal a la tiranía cubana” y advierte que “aquellos que han destruido Venezuela también ven en Javier (Milei) una amenaza”.

A continuación, la entrevista íntegra de La Nación a María Corina Machado:

–En el video que publicó el Comité Noruego se la escuchaba sorprendida al enterarse de su Premio Nobel. ¿Se lo vio venir, se lo imaginó o lo soñó en algún momento?

–Para nada. En ningún momento. La verdad es que lo que estamos viviendo es tan intenso en Venezuela que nunca me imaginé que podía estar pasando algo de esta magnitud. Y creo que todavía no lo he procesado.

–Vi otro video en el que está hablando con su asesora Claudia Macero y con (el excandidato presidencial) Edmundo González en el que decía que necesitaba un abrazo. ¿Cómo fue vivir este momento en la clandestinidad, sin en estar con los suyos para compartirlo?

–Sí. Yo he vivido muchos momentos en estos últimos 14 meses que hubiera dado cualquier cosa por tener a alguien querido cerca. O sea, tocar, acariciar, ver a los ojos, son cosas que uno las toma por seguras en la vida y las empiezas a valorar realmente cuando no las tienes. Sin duda, este es uno de los días más increíbles de mi vida y yo sentía eso: no solamente necesito que alguien me abrace, necesito que alguien me pellizque para estar segura de que esto es verdad. Pero bueno, por otra parte, también uno aprende, se descubre, crece en todos los planos. Para mí el aprendizaje más profundo es un aprendizaje espiritual, y a pesar de la distancia te puedes sentir muy cerca, y yo me he sentido absolutamente abrazada de millones de venezolanos en estas últimas horas porque al final esto es algo que es de ellos, que es de todos. He hablado con los familiares de algunos presos políticos en estas últimas horas y al escuchar cómo ellos reaccionaron, te lo juro, han sido de los momentos más emocionantes de mi vida. Porque es de ellos, ellos son nuestros héroes.

–Usted habló con mucha gente en las últimas 24 horas, pero sin dudas una de las comunicaciones que más repercusión tuvo fue la llamada con Trump, que era una persona que también quería este premio, y usted le agradeció en X y también en esa llamada. ¿Qué puede contar de esa llamada en este momento también tan particular de la relación entre Estados Unidos y Venezuela?

–En primer lugar, aquí hay un tema de justicia. El presidente Trump en pocos meses ha logrado éxitos excepcionales en materia de política exterior. El secretario Marco Rubio y otros departamentos han podido desactivar conflictos, prevenir conflictos y, lo más importante para nosotros en este momento, están activamente desmantelando una estructura criminal que le hace muchísimo daño, que le cobran miles y miles de vidas de los Estados Unidos, pero que ha acabado con nuestro país, de modo que es un tema de justicia elemental y le agradecí en nombre de todos los venezolanos.

–Justamente a usted le llega el premio en un momento en que el régimen de Maduro ya estaba bajo presión por el despliegue de Estados Unidos en el Caribe. Esto sin duda es una cuota de presión extra…

–No, esto es la mano de Dios. No solamente por lo que representa indiscutiblemente el Nobel para el planeta. Pero mira el momento, como tú dices. Justo en este momento que estamos en la fase resolutiva, ha tenido esa inyección de energía, de refuerzo, de confianza, de unión, de celebración de los venezolanos que estamos aquí y los que están en el mundo entero. Esto tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen, que se da cuenta que el mundo entero legitima la lucha de los venezolanos y que Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados.

–Hacia afuera, el régimen se ha mostrado a la defensiva, con un tono bélico, frente al despliegue de Estados Unidos. ¿Qué sabe de lo que está pasando internamente y en las fuerzas de Venezuela a partir de estos acontecimientos?

–Bueno, mira, el régimen en el último año, desde el 28 de julio (de 2024, día de las elecciones denunciadas por fraude) ha comenzado una caída inexorable. Obviamente, a punta de represión y de los crímenes más crueles, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como terrorismo de Estado y la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas como crímenes de lesa humanidad. Su imagen frente al mundo, pero también frente a los venezolanos y frente a las Fuerzas Armadas, no ha dejado de caer, porque al final lo único que les queda es eso, violencia y terror. Y creyeron que podían seguir viviendo en la impunidad total. Hasta que eso se acabó. Y yo estoy convencida que la posición firme del presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos de desmantelar los carteles de la droga, de calificarlos como organizaciones terroristas, cambió completamente la dinámica. Cuando tú empiezas a una estructura criminal a cortarle las fuentes de financiamiento por narcotráfico, por contrabando de minerales, de armas, de personas, de petróleo… toda estructura criminal colapsa cuando no tiene plata. Y eso es lo que está empezando a ocurrir ahora. Y nosotros tenemos años pidiéndole a la comunidad internacional que el abordaje sea de aplicación de la ley, de law enforcement. Y finalmente eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, es inexorable que esas fracturas terminen de hacerse públicas. Ellos están en una dinámica de traicionarse, de delatarse, de personas que se han escapado, que se han desaparecido o que han desaparecido, pero realmente es un proceso que no tiene vuelta atrás y ellos lo saben.

–En esta estrategia de Estados Unidos, el propio Trump ha dicho que no descarta incluso ataques dentro del territorio venezolano. Por otro lado, Maduro dice que ya tiene listo un decreto de conmoción externa en caso de que haya una agresión. ¿Usted se imagina que esta escalada pueda llegar a un escenario de conflicto militar dentro de Venezuela?

–Yo no voy a especular sobre ese tema, pero lo que yo sí voy a decir es que esto ha llegado a donde estamos por culpa exclusivamente de Nicolás Maduro. El 28 de julio del 2024, cuando ganamos por paliza, Edmundo González y yo le ofrecimos la posibilidad de una negociación para una transición ordenada, ofreciendo garantías y términos razonables. Ellos descartaron esta oferta y optaron por una escalada en su terrorismo de Estado hacia los venezolanos y su narcoterrorismo hacia fuera, doble terrorismo. Ellos fueron los que se metieron por este camino. Ahora, si Maduro quiere la paz que se vaya ya. Y eso significa una salida y una transición muy tranquila para todos, y es su mejor opción, pero como lo he dicho, lo tiene que entender: con o sin negociación, Maduro se va.

–Y ese “sin negociación”, ¿cree que puede implicar un ataque desde afuera?

–No voy a especular sobre esto, porque en lo personal no me involucro en una política de otro país en materia de su seguridad nacional.

–Hablando de la opción de la negociación, ¿esos canales siguen abiertos? ¿Hubo avances?

–Desde hace mucho tiempo hay muchas personas o sectores dentro del régimen que nos han contactado, que nos han dado información, que han explorado qué opciones tienen y evidentemente en las últimos semanas, días y horas esto se ha acentuado. Si bien hoy el 90% del país anhela desesperadamente que el cambio se dé, quedan algunos venezolanos sin duda que pueden tener miedo. Militares, empleados públicos a quienes les han dicho que viene un proceso de retaliación, a esos venezolanos yo lo que quiero es darles una enorme tranquilidad, decirles: “Miren, todos queremos lo mismo, queremos que nuestros hijos regresen, queremos poner orden y estabilidad en Venezuela”. Al final ellos, los que han sido más cercanos al régimen, son también presos políticos y también los vamos a liberar.

–¿Cómo se imagina una salida negociada para Maduro? ¿Con una amnistía, una salida del país?

–Va a depender de cómo llegamos allí y de quiénes efectivamente se involucran en esa negociación. Lo que yo te puedo garantizar es que los venezolanos confían en Edmundo González, su presidente electo. Y sé que confían en nuestro criterio para llevar adelante un proceso justo, transparente, donde en el centro está la gente. Hay también algunas voces que replican un poco las matrices del régimen, de si tras la salida de Maduro aquí puede venir un caos o escenarios como en Medio Oriente, en Libia. Nada que ver. Si hay una sociedad que está cohesionada en el mundo hoy es la venezolana.

–Usted dice que la transición está muy cerca y es inevitable pensar en los primeros meses de una Venezuela después del régimen. ¿Cuáles serían los primeros desafíos? Porque hay muchas crisis abiertas al mismo tiempo.

–Yo creo que no hay otro país que le haya tocado vivir una crisis tan completa como la nuestra, donde tienes crisis financiera, económica, humanitaria, de servicios públicos, de soberanía, todo. O sea, estos tipos arrasaron y destruyeron todo. No sabemos cuánta plata hay en las cuentas en la reserva de Venezuela. Esto es una caja negra donde cuando se aclare, yo les aseguro que este va a ser el saqueo más grande de la historia de la humanidad. Entonces, ¿por dónde arrancar? Bueno, todas estas son crisis simultáneas que hay que atenderlas. Pero, como te dije antes, lo primero es la gente. Que la gente sienta en su alma y en su cuerpo lo que significa la llegada de la libertad. Pero con corresponsabilidad, porque si con algo llega la libertad es con la responsabilidad. Nosotros tenemos que construir todo este ensamblaje en el cual toda la sociedad debe no solamente sentirse incluida y representada, sino ser activa participante. Es realmente apasionante y esto trasciende a Venezuela. Yo creo que lo que estamos viviendo y lo que viene es un evento de orden global.

–Y pensando en la región, usted dijo en una entrevista que “liberación de Venezuela traerá la de Cuba y Nicaragua”. Quería profundizar un poco en esto: ¿cómo se imagina que podría ser esa repercusión?

–Yo quiero que nuestros hermanos cubanos y nicaragüenses lo escuchen. Desde luego la liberación de Cuba y de Nicaragua es fundamental porque al final allí es donde se han instalado los tumores que han hecho metástasis. Hoy la situación del país en Cuba del régimen cubano es tremendamente frágil y en buena medida depende de Venezuela. Entonces, una Venezuela liberada desde luego va a representar un golpe, para mí letal, a la tiranía cubana. Además, creo que esto ha ido creando ondas expansivas de envalentonamiento de la gente. El coraje se contagia y, al final, este entusiasmo también y el amor por la libertad en nuestras tierras es muy profundo. Y yo tengo una visión muy optimista de América Latina y veo una ola de libertad, de conciencia, de desarrollo enorme desplegándose.

–Más allá de Cuba y Nicaragua, hay distintas versiones de la izquierda que conviven hoy en América Latina, desde Gabriel Boric en Chile con una posición muy crítica hacia el régimen, hasta posturas más laxas de Gustavo Petro en Colombia y de Lula da Silva en Brasil. ¿Cree que lo que pasa en Venezuela también tiene un efecto en esos países?

–No podemos generalizar, porque son países con modelos y líderes totalmente distintos. Como bien decías, Boric ha sido muy firme y claro en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente, hay otros dirigentes que no lo han hecho de la misma manera por las razones que sean. Y yo creo que ya ni siquiera vale la pena especular al respecto. Lo que yo sí estoy convencida es que la historia va a ser implacable. Como ya lo están haciendo sus propios pueblos con aquellos jefes de estado que al final optan por ponerse del lado del régimen, que es el Cartel de los Soles. Porque aquí yo quiero ser bien clara. Aquí hay solo dos posiciones: estás con el pueblo de Venezuela, con la justicia, con la democracia, con la libertad, o estás con el Cartel de los Soles, Nicolás Maduro, el crimen organizado y el terrorismo. Cada uno tomará su decisión y será juzgado por ello.

–En relación a la Argentina, ¿cómo ve a Javier Milei? Y, más allá del tuit que le dedicó por su Nobel, ¿habló con él o con su equipo en las últimas horas?

–Me han escrito todos. Yo tengo tantos amigos allí [en la Argentina], el propio presidente. Yo si acaso he tenido tiempo de hablar con mis hijos, no pude hablar con mi mamá, y por eso pido excusas a quienes no he llamado aún. Pero con el presidente Milei nos une una gran amistad y un enorme respeto. Creo que está haciendo un gran trabajo por Argentina. Creo que nuestros países tienen que fortalecerse unos a otros porque, al final, aquellos que han destruido Venezuela también ven en Javier una amenaza, porque representa precisamente eso, una sociedad autónoma, una sociedad libre, una sociedad que no es dependiente del Estado, y eso es la antítesis de lo que estos criminales creen.

–Pensando en los migrantes venezolanos en Estados Unidos, quería saber cómo ve las medidas de Trump que los perjudican, como el fin del TPS [el Estatus de Protección Temporal]. ¿Usted tiene canales abiertos con el gobierno de Trump para abordar también esta otra mirada de la crisis de Venezuela y Estados Unidos?

–Obviamente, es un tema que nos preocupa enormemente y es un tema que hemos hecho de todo para tratar de encontrar mecanismos de protección temporal para que nuestra gente pueda regresar. Lo que yo sí le garantizo es que con esta enorme victoria que tendremos le vamos a ofrecer protección a todos los venezolanos que quieran regresar y yo voy a hacer lo imposible para que lo hagan.

–Faltan dos meses para la entrega del Nobel de la Paz. ¿Se imagina yendo a buscarlo a Oslo?

–Yo aprendí a vivir un día a la vez. Y al final solo Dios sabe qué va a ocurrir ese día. Pero lo que yo te puedo asegurar es que nosotros vamos de la mano de Dios en este camino y yo tengo una enorme confianza en el pueblo de Venezuela, así como tengo una enorme confianza de que en esta lucha existencial y espiritual, el bien va a ganar. Y sería el honor de mi vida poder estar allí, acompañada por muchísimos venezolanos física y espiritualmente.

