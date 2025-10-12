Maduro critica a María Corina y asegura que "un 90 % de la población la repudia"

El presidente Nicolás Maduro se refirió a la opositora María Corina Machado, evitando mencionar directamente el Premio Nobel que le fue otorgado el pasado viernes. El mandatario calificó a la exdiputada de ampliamente rechazada por la población.

"Un 90 % de la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona… Nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía, independencia e igualdad. No la paz de las ruinas de Gaza ni la paz de la muerte", declaró Maduro desde Caracas.

El mandatario vinculó la distinción internacional al intento de impulsar agendas opositoras en el país y defendió la visión de su gobierno sobre la paz, marcada por la soberanía nacional y la estabilidad política.

Estas declaraciones llegan tras el anuncio del Comité Nobel noruego, que reconoció a Machado por su labor en la promoción de los derechos democráticos y por su lucha para lograr una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela.

Maduro no hizo comentarios sobre las afirmaciones de la oposición venezolana sobre supuestos fraudes en las elecciones presidenciales de 2024, pero su mensaje subraya la postura del Ejecutivo frente a lo que califica como intentos externos de influir en la política interna del país.